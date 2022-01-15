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Неприлично много! Как украинцы зарабатывают немалые средства на доходных домах

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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15 января, 11:00
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Первичный рынок украинские инвесторы отбросили на второй план
Выгоднее всего вкладывать свои средства в доходные дома
Выгоднее всего вкладывать свои средства в доходные дома / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В ближайшей перспективе вложение средств в объекты сервисных апартаментов станет весомой альтернативой инвестированию в первичный рынок жилья.

Об этом сообщил "Сегодня" соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов.

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Напомним, что сервисные апартаменты предусматривают не только создание комфортных и удобных апартаментов для жизни, но и полного спектра полезных "сервисов" для арендатора: от лобби с ресепшн, кафе и зон отдыха до рум-сервиса, клининга, удобной оплаты коммунальных расходов.

Так, окупаемость от инвестиций от строительства доходных домов (преимущественно сервисных апартаментов) составляет в среднем от 7 до 10 лет, а прибыль от частных инвестиций составляет около 10-12% в год.

По словам эксперта, если вы предпочитаете вкладывать средства для их сохранения или приумножения, то инвестиции в сервисные апартаменты будут для вас отличной и действительно значимой инвестицией.

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"Для девелопера окупаемость инвестиций в создание сервисных апартаментов равна окупаемости коммерческих объектов в удачных локациях: офисных помещений, ТРЦ районного формата и т. д.", – подчеркнул Владимир Семенцов.

Где развивается строительство?

По мнению эксперта, привлекательными для развития сегмента сервисных апартаментов являются крупные областные центры страны, в том числе Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, а также ряд городов, в которых созданы наиболее благоприятные условия для ведения бизнеса, например, Винница, Житомир, Ивано-Франковск.

Кроме того, большая востребованность таких объектов наблюдается в регионах с большими рекреационными возможностями, например, на побережье Черного, Азовского морей и Карпатах.

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"Развитие сегмента сервисных апартаментов напрямую зависит от экономических условий того или иного города, туристического потенциала. Со временем такие объекты могут стать значимой альтернативой сегменту аренды жилья, но с дополнительными преимуществами и большим инвестиционным потенциалом", — говорит эксперт.

Поэтому можно подытожить, что сервисные апартаменты, особенно если они расположены в рекреационно привлекательных регионах — довольно выгодный вклад, что в будущем принесет немалые деньги. Сейчас многие украинские инвесторы уже "подхватили" эту тенденцию.

Ипотека под 5%

Государственная программа "Украинская мечта" будет запущена в течение января-марта 2022 года. Она предполагает ипотеку под 5% годовых.

Продукт будет максимально простым и понятным, а стать участниками смогут все, кто получает официальные доходы.

"Есть семья, которая зарабатывает 20-30 тыс. грн совокупно. Наша задача – дать этой семье возможность получить новую квартиру площадью 60-70 кв. м за ежемесячный платеж 10 тыс. грн", — сказал заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма в интервью "Интерфакс-Украина".

Кроме этого, "Украинская мечта" предусматривает выдачу кредитов под 5% для других целей, например, для покупки электромобиля, рассказал Шурма.

Планируется, что в 2022 году будет выдано около 30 тысяч ипотечных кредитов, а в дальнейшем это количество планируют увеличить до 150 тысяч в год. По словам представителя ОП, бюджетные средства используются только для старта.

Раньше мы рассказывали о наиболее трендовом и относительно недорогом жилье в Украине. Приобрести его можно как на первичном, так и на вторичном рынке по хорошим ценам.

Напомним, что в 2022 году 80–85% покупателей первичного жилья составят люди в возрасте от 25 до 45 лет и преимущественно представители ИТ-компаний. Остальные 10-15% – это покупатели в возрасте от 45 до 60 лет.

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