"Сталинки" и "хрущевки" растут в цене: почему жилье в Украине стремительно дорожает

Украина попала в список мировых лидеров по подорожанию жилья

Украина среди мировых лидеров по темпам подорожания недвижимости / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Среди европейских государств-лидеров по темпам удорожания жилой недвижимости Украина занимает 24 место.

Такие данные обнародовала консалтинговая компания Knight Frank – составитель рейтинга Global House Price Index — пишет Укринформ.

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Рейтинг сформирован по итогам третьего квартала прошлого года. Цены на жилье в нашей стране в прошлом году постепенно росли – с ускорением в июне-июле и сентябре.

Что в мире

По данным Knight Frank, стоимость украинской недвижимости с июля по сентябрь выросла на 11%. В то же время годовой общеобразовательный показатель значительно ниже — 4,8% в годовом исчислении.

Однако наш показатель в любом случае ниже темпов ценового роста в странах-лидерах глобального рейтинга. К примеру, в Турции данный показатель превысил 35%, а в Южной Корее – 26%.

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По словам экспертов по недвижимости, такие показатели — это общемировой тренд к повышению стоимости жилья. Подобные темпы роста фиксировали еще в канун глобального кризиса 2008-2009 годов, когда ипотечные кредиты в мире раздавали миллионами. Постепенно к этому приближаемся и мы.

Ценовой пик вторичного рынка

В Киеве апартаменты в некоторых комплексах бизнес-класса уже, как и в канун глобального кризиса, стоят до 3000 долл. за метр квадратный. Премиальное жилье еще дороже.

"Сталинки" и жилье, возведенное в 1980-1990 годы, дорожают. Еще два года назад однокомнатные квартиры на "вторичке" стоимостью свыше 100 000 долл. были редкостью, сейчас для большинства престижных районов столицы — это уже "правило".

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В четвертом квартале прошлого года средняя стоимость квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке страны, выросла примерно на 10%: $901 до $988 за квадратный метр:

самый дорогой метр в четырехкомнатных квартирах – более 1300 долл.

однокомнатные – 1000 долл;

трехкомнатные — 970 долл;

двухкомнатные – 920 дол. Эксперты объясняют это множеством двухкомнатных "хрущевок", которые выставляются на продажу по всей стране.

Ценовым лидером, конечно же, остается Киев, где средняя стоимость жилья на вторичке превышает 2100 дол.

Что будет на "вторичке"?

Вспомним, например, как в последние недели декабря продавцы начали массово снимать объявления о продаже квартир по всей стране – очевидно, ожидая повышения цен. Связано это со многими факторами и происходящими в государстве событиями.

В общем, если инвесторы продолжат выжидать, то предложение на вторичке вырастет на фоне уменьшения спроса. Ведь большинство владельцев не смогут долго придерживать квартиры, потому что нуждаются в средствах для реинвестирования в новое жилье, на лечение, обучение детей и т. д.

Поэтому стоимость эконом-класса может снизиться, по крайней мере роста уже не будет.

Что будет на "первичке"?

На "первичке" специалисты ожидают повышения цен на 10-15% уже в первом полугодии 2022 года. Связывают это с увеличением стоимости строительных материалов, ведь это оказывает прямое влияние на цену ресурсов в Украине.

"К тому же, в Киеве остается все меньше локаций, которые можно было бы застроить хорошими большими комплексами. Спрос на такое жилье постоянно растет. Также дают о себе знать законодательные и нормативные новации. Все это действует как эффект "домино" — один фактор провоцирует другой, и вместе они влекут повышение стоимости жилья", – отмечает в комментарии Укринформ эксперт рынка недвижимости Алексей Коваль.

Налог на недвижимость повысился В 2022 году общая ставка налога на недвижимость увеличится на 25% (в сравнении с 2021 годом). Повышение налога обусловлено увеличением минимальной заработной платы. Согласно закону "О государственном бюджете Украины на 2022 год", минимальная заработная плата установлена в размере 6500 грн, а прожиточный минимум для трудоспособного человека — 2481 грн. Общая ставка налога на недвижимое имущество должна составлять не более 1,5% минимальной зарплаты. По формуле: 6500 * 1,5% = 97,5. Потому в этом году налог на недвижимость будет 97,5 грн за 1 кв. м.

Напомним, что окупаемость инвестиций от строительства доходных домов (преимущественно сервисных апартаментов) составляет в среднем от 7 до 10 лет, а прибыль от частных инвестиций составляет около 10-12% в год.

Ранее мы также писали, что финансовые возможности украинцев, а также их предпочтения на современном этапе формируют тренды на рынке недвижимости. В этом году постепенно набирает популярность как аренда, так и продажа смарт-квартир, а также таунхаусов.