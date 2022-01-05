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Малогабаритное и возле природы: какие квартиры будут искать украинцы в 2022 году — советы застройщикам

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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5 января, 09:41
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Львиную долю в покупке первичного жилья занимают ИТ-шники
Чаще всего в 2022 году жилье будут покупать представители ИТ-компаний
Чаще всего в 2022 году жилье будут покупать представители ИТ-компаний / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В 2022 году 80–85% покупателей первичного жилья будут люди в возрасте от 25 до 45 лет и преимущественно представители ИТ-компаний. Остальные 10-15% покупателей – это аудитория в возрасте от 45 до 60 лет.

Об этом "Сегодня" рассказал Михаил Пидвысоцкий, основатель и управляющий партнер группы компаний Concept Group.

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В целом, более 40% покупателей первичной недвижимости будут относиться к IT-индустрии, 30% — преимущественно менеджеры среднего и высшего руководящих звеньев секторов ритейла, логистики, розничной торговли.

Около 20% покупателей будут относиться к творческим профессиям: дизайнеры, креативные директора, маркетологи и т. д. Более 10% покупателей — экспаты (иностранные граждане, работающие в Украине и граждане Украины, длительно работающие за границей), а также люди старшего возраста с устоявшимися жизнью, привычками, предпочтениями.

ИТ-шники

По словам Михаила Пидвысоцкого, представители ИТ-индустрии тщательно изучают особенности того или иного проекта и бренда застройщика. Этой категории нужна "технологическая" жизнь, где есть все для комфорта человека, но вместе с этим они предпочитают тихий, уединенный город вблизи большого города.

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"Не следует забывать, что из-за пандемии большая доля IT-специалистов работает дома, поэтому очень часто они нуждаются в дополнительной площади для создания домашнего офиса или же будут ориентироваться на наличие коворкинга или офисных помещений рядом с жильем", — подчеркнул эксперт.

Менеджеры

Менеджеры среднего и высшего звена крупных компаний имеют достаточно напряженный график, и для наполнения силами, энергией они часто выбирают место уединенное, чтобы была гармоничная и спокойная жизнь у природы.

"Эта категория покупателей будет искать место, которое поможет им избавиться от рабочих стрессов и изменить к лучшему свою жизнь", — считает эксперт.

"Творческие" покупатели

Для представителей "креативного класса" важна концепция будущего проекта, идеология жилищного комплекса и дополнительные конкурентные преимущества, например возможность эффективно работать в формате аутсорса или без чрезмерной потребности пребывания в офисе.

Обычно такие люди не разделяют жизнь и работу, они настроены от всего получать положительные эмоции, в которых видят собственное и семейное счастье.

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"В то же время "люди с реализованным успешным опытом", покупая жилье, будут искать, в первую очередь, безопасность, уют, природу, возможность жить в покое, без городского хаоса и погонов", — подчеркнул Михаил Пидвисоцкий.

Что касается экспантов, то они предпочитают современное, технологичное и безопасное жилье для всей семьи. Им нужны ощущения защищенности и уюта, ведь часть родной страны, по словам эксперта, находится в их доме.

Общий "портрет покупателя" 2022 года

Все вышеперечисленные группы объединяет несколько общих качеств:

  • желание жить среди природы с элементами уединенной жизни, но недалеко от большого города;
  • желание жить в современных домах, возведенных с использованием новейших технологий и современных эко-материалов (древесины, камня и и т. д.);
  • жить в среде себе подобных людей.

В 2022 году для покупателей важным будет не только благоустройство территорий жилых комплексов, но и создание целостных экосистем, объединяющих природную среду, пространство, комфорт, инфраструктурную самодостаточность и инновации. Это касается как объектов социально-бытовых сервисов, так и территории для досуга, занятий спортом, отдыха.

Налог на недвижимость повысился

В 2022 году общая ставка налога на недвижимость увеличится на 25% (в сравнении с 2021 годом).

Повышение налога обусловлено увеличением минимальной заработной платы. Да, согласно Закону Украины "О государственном бюджете Украины на 2022 год", размер минимальной заработной платы установлен в размере 6500 грн и прожиточный минимум для трудоспособных человек — 2481 грн.

Общая ставка налога на недвижимое имущество должна составлять не более 1,5% от размера минимальной зарплаты. По формуле: 6500*1,5%=97,5.

Поэтому в этом году налог на недвижимость будет 97,5 грн. за 1 квадратный метр.

Раньше мы рассказывали, как изменились цены на вторичном рынке недвижимости за 2021 год, а также писали, что в начале 2022 года квартиры в больших городах могут подорожать на 5%. От спроса на рынке зависит стоимость квартир в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове.

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