Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
📞 Переговоры Байден-Зеленский 🇺🇦 Украинцы оценили 2021 🎙 Слушаем звуки зимы 🤖 Заглядываем в будущее
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости недвижимости

Падение рынка недвижимости? Как изменились цены на квартиры за 2021 год

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 января, 17:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Самым дорогим жилье считается в столице Украины
Рост цен на жилье обусловлен стоимостью строительных материалов
Рост цен на жилье обусловлен стоимостью строительных материалов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Только за октябрь-ноябрь 2021 года продавцы квартир на вторичном рынке Украины в среднем увеличили цены на 9,6%. В столице Украины цены на жилье поднялись на 13,2%.

Об этом стало известно из результатов исследования вторичного рынка недвижимости Украины, проведенного Ассоциацией специалистов по недвижимости (риелторов) Украины совместно с Геоинформационным порталом Увекон.

Реклама

С октября по ноябрь средняя стоимость квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке Украины, выросла на 9,6%: с $901/м2 до $988/м2.

Наибольший рост цен отмечен в Киеве: стоимость квартир на вторичном рынке выросла в среднем на 13,2%. К концу ноября стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке Киева превысила отметку $2100. В то же время увеличение цен в других городах-миллионниках не было таким стремительным.

Цены на жилье в Киеве

За данными ЛУН, с декабря 2020 года по ноябрь 2021 года средние цены на жилье в столице выросли более чем на 20%. В целом по Украине цены выросли в среднем на 20% на вторичном рынке жилья и на 20-30% на первичном.

Реклама

В среднем стоимость одного квадратного метра в новостройках Киева выросла с начала 2021 года с 27 700 грн до 34 700 грн.

По данным Геоинформационного портала Увекон, стоимость квартиры на вторичном рынке Киева в 2020 году составила 1611,17 долларов (почти 44 тыс грн). В ноябре 2021 года эта цифра была 2117, 44 долл. (примерно 57,8 тыс грн). Разница составляет около 14 тысяч гривен.

Цены на вторичке в Украине

По данным интерактивной карты Геоинформационного портала Увекон, мы можем проследить динамику цен на жилье на вторичном рынке Украины. Например, возьмем четыре области в разных уголках государства: Львовская, Херсонская, Сумская и Киевская (без учета столицы).

Реклама

Стоимость одного квадратного метра в 2020 году:

  • Львовская область — 842,6 долларов (примерно 23 тысячи гривен);
  • Херсонская область — 611,71 долларов (примерно 16 700 гривен);
  • Сумская — 442,9 долларов (более 12 тысяч гривен);
  • Киевская — 716,74 долларов (более 19,5 тысячи гривен).

Стоимость одного квадратного метра в ноябре 2021 года:

    • Львовская область — 975,58 долларов (примерно 26,6 тыс грн);
    • Херсонская область — 670,63 долларов (примерно 18,3 тыс грн);
    • Сумская — 499,03 долларов (более 13,6 тыс грн);
    • Киевская — 929,95 долларов (почти 25,4 тыс грн).

    Как видим, динамика цен свидетельствует, что больше всего цены в 2021 году выросли в Киевской области. Однако и она не рекордсмен на рынке недвижимости. Например, в ноябре 2021 года стоимость жилья на вторичке Одесской области достигала 1029,45 долларов (более 28,1 тыс грн ), по сравнению с 925,58 долл в 2020 году (более 25,2 тыс грн).

    Причины роста цен

    За информацией экспертов, опрошенных 24 каналом, факторами роста цен на рынке жилья в 2021 году являются:

    • инфляция. Возросла себестоимость строительства из-за высоких цен на строительную продукцию и строительно-монтажные работы;
    • высокий инвестиционный спрос. В целях сохранения своих денег, украинцы инвестируют в недвижимость;
    • увеличение спроса. За 2020 – 2021 год он вырос на 30-35% на первичном рынке и на 25% на вторичном;
    • выход крупных игроков из рынка. За последние 2 года ушли два известных застройщика. По словам Виктории Мовы, владелицы агентства недвижимости Vdomus, они обрушили рынок. Предложений стало меньше, а спрос остался – соответственно, цены поднялись.

    В комментарии "Сегодня" экономист по образованию Екатерина Герасимик отметила, что рост цен на строительные материалы — это главная причина роста стоимости квартир.

    "В Украине растет стоимость буквально всего. Если говорить о стоимости металла и дерева, то цены на них повысились вдвое, на бетон или газобетон — почти на 30%. Стоит также не забывать, что оплата труда рабочих (на фоне повышения минимальной зарплаты и прожиточного минимума) тоже выросла", — говорит экономист.

    Что будет с ценой на вторичном рынке в 2022 году

    В начале 2022 года квартиры в больших городах могут подорожать на 5%. От спроса на рынке зависит стоимость квартир в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове.

    По мнению президента Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлтеров) Украины Юрия Питы, повышение цены в в первую очередь коснется квартиры площадью 35-50 квадратных метров, что в наибольшем спросе.

    Напомним, с 1 января 2022 года налог на жилье вырос. Теперь за свои квартиры и дома украинцы будут платить больше.

    Раньше мы писали, почему украинцев привлекает квартира в доходном доме.

    Реклама

    Читайте Segodnya.ua в Google News

    Подписаться
    Самые важные и интересные новости всегда под рукой
    “Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

    Далее по теме

    Все новости
    Деньги
    Показать еще
    Реклама
    Тарифы на газ
    Больше новостей
    Ньюсмейкер
    Юлия Ляхова

    Юлия Ляхова

    Team Lead Деньги Сегодня

     Смотреть все статьи
    Финанс-дайджест
    Больше новостей
    Ньюсмейкер
    София Зиновьева

    София Зиновьева

    Редактор Деньги Сегодня

     Смотреть все статьи
    Бизнес News
    Ньюсмейкер
    Ульяна Лебич

    Ульяна Лебич

    Редактор Деньги Сегодня

     Смотреть все статьи
    Ньюсмейкер
    Виктория Барановская

    Виктория Барановская

    Редактор Деньги Сегодня

     Смотреть все статьи
    Все новости
    Последние новости
    Показать еще
    Валюта
    Курс гривни сегодня

    Валюта

    Цена (грн)

    Доллар США ($)

    27.28

    Российский рубль (₽)

    0.364

    Евро (€)

    30.92

    #человек_сего_дня
    4 января. Эдриан Смит. В этот день 12 лет назад (2010) в городе Дубай состоялось торжественное открытие небоскреба “Бурдж-Халифа”, спроектированного американским архитектором Эдрианом Смитом…
    На встречу с героем!
    Где лежат ваши деньги
    Как будем жить в 2022-м
    Загляни в будущее!
    Популярные вакансии 2021 года
    Самые востребованные профессии по сферам
    1
    Продажи
    57,4 тыс.
    2
    IT-сфера
    50,2 тыс.
    3
    Банки, инвестиции, лизинг
    26,1 тыс.
    4
    Маркетинг, реклама, PR
    22,3 тыс.
    5
    Транспорт, логистика
    20,2 тыс.
    На кого еще был высокий спрос?
    Опрос
    Игрушки на миллиарды
    Откуда едет новогоднее настроение?
    Получи порцию праздника
    Страна в смартфоне
    Что нового в "Дії"
    Кликни, чтобы не стоять в очереди
    Инвестсовет
    Куда вложить: валюта, крипто или золото
    Сделай правильный выбор!
    Авиатуры
    Куда летим? В Тель-Авив!
    Узнать о новом направлении
    ТОП-5 самых безопасных авиакомпаний мира
    Индекс риска
    1
    Emirates Airlines Emirates Airlines
    95,05%
    2
    KLM KLM
    93,31%
    3
    JetBlue JetBlue
    91,61%
    4
    Delta Delta
    91,55%
    5
    EasyJet EasyJet
    91,28%
    Подробнее

    Калькулятор зарплаты

    Калькулятор зарплаты
    Рейтинг ВВП
    Кто "жирует" больше всех
    А что с Украиной?
    Коммуналка
    Сколько будем платить за доставку газа?
    Узнать!
    Опрос
    Финансовый гороскоп на 2022
    Гороскоп о деньгах для всех знаков
    Кто разбогатеет?
    ЗАПРАВКИ
    Топливо сегодня
    95+
    95
    ДТ
    ГАЗ
    30,45
    29,95
    29,00
    18,36
    30,50
    30,00
    29,00
    18,37
    30,55
    29,55
    28,08
    19,28
    30,75
    30,19
    29,09
    19,48
    33,49
    30,56
    29,81
    18,78
    33,99
    30,96
    30,15
    19,64
    33,99
    30,96
    30,15
    19,36
    33,99
    30,96
    30,15
    19,64
    34,59
    30,00
    28,29
    19,01
    36,97
    30,78
    33,97
    19,97

    TV News

    Covid’19

    Главное

    Погода

    Гороскоп
    Деньги
    google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
    Закладки
    Главные темы Перейти на сайт logo
    Мы в социальных сетях

    Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

    Принять