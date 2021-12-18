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Квартиры на вторичке подорожают: как в 2022 году локдаун ударит по ценам

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
18 декабря, 11:03
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Рост цен может коснуться наиболее востребованных квартир площадью 35-50 м2
В первые три месяца 2022 года, на рынке жилья будет наблюдаться ценовая стабильность
В первые три месяца 2022 года, на рынке жилья будет наблюдаться ценовая стабильность / Фото: Коллаж: Сегодня

В крупных городах Украины в начале 2022 года до 5% могут вырасти цены на жилье. Стоимость квартир в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове будет зависеть от спроса на рынке.

Как рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита, подорожание может коснуться наиболее востребованных квартир площадью 35-50 м2.

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"По состоянию на начало декабря спрос на вторичном рынке жилья в крупнейших городах Украины на 65% сконцентрирован в сегменте малогабаритных квартир преимущественно советской застройки. Именно в этом сегменте в I полугодии 2022 года возможен незначительный рост цен", – рассказал эксперт.

В то же время, эксперт считает, что на фоне эпидемической ситуации в стране, в первые три месяца 2022 года, на рынке будет наблюдаться ценовая стабильность.

Он считает, что в крупнейших городах будет наблюдаться ценовая стабильность, а колебания стоимости не превысят 1%

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"Последующие изменения в стоимости квартир на вторичном рынке могут быть связаны с ростом спроса. В случае увеличения количества потенциальных покупателей по меньшей мере на 10% цены на вторичном рынке могут возрасти в пределах 5%", – сказал Юрий Пита.

Украинцы сдают недвижимость

По данным опроса OLX, около 67% украинцев сдают в аренду разнообразную недвижимость от квартир до технических помещений.

Также опрос выяснил, что 9% арендодателей считают, что каждый арендатор есть проблемным.

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Основным доходом сдача недвижимости в аренду стала только у 29% опрашиваемых. Остальные 71% заявили, что она выступает только финансовой поддержкой.

Ранее мы сообщали, что в следующем году в Киеве прогнозируют стремительное повышение стоимости аренды жилья. Его можно ждать уже весной 2022 года.

Напомним, вместе с экспертом мы разбирались, что входит в придомовую территорию, какие права на нее имеют владельцы дома и кто должен за нее платить.

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