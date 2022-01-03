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Продавцы резко начали снимать жилье с продажи: чем это обернется для украинцев

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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3 января, 18:09
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Эксперты рассказали, что будет происходить на рынке украинской недвижимости в 2022 году
Что будет с украинским рынком недвижимости в 2022 году
Что будет с украинским рынком недвижимости в 2022 году / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине в конце 2021 года пошла на спад активность на рынке недвижимости, а некоторые эксперты отметили, что продавцы начали снимать свое жилье с продажи.

О том, что будет со спросом и предложением, рассказал эксперт по недвижимости Иван Кудояр, пишет "Обозреватель".

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По словам эксперта, ситуация на рынке недвижимости ухудшилась к осени. Количество сделок упало на 20-30%, а где то даже на 40%

В конце декабря люди неохотно принимают решения и переносят их на послепраздничный период, поэтому некоторые продавцы действительно снимают жилье с продажи.

А вот по мнению экспертов Ассоциации специалистов по недвижимости, в последние два месяца предложение выросло на 20-25% на вторичном рынке.

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Начала расти средняя цена квартир, за октябрь она поднялась на 10%, хотя эксперты фиксируют падение спроса.

Иван Кудояр отметил, что активность на рынке недвижимости восстановится после новогодних праздников, приблизительно с 10 января и все стабилизируется.

А по мнению основателя и управляющего партнера группы компаний Concept Group Михаила Подвысоцкого, на первичном рынке восстановление спроса стоит ждать весной.

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Что будет с рынком недвижимости в 2022 году?

Эксперты считают, что в 2022 году рынок недвижимости Украины вырастет как по части спроса, так и по части предложения.

А вот цены не будут расти так стремительно, как весной-летом 2021 года. Тогда они подскочили на 30-40% за несколько месяцев.

"Думаю, если не будет никаких страшных вещей происходить со страной, стоимость жилья будет расти на 5-10% в год", – заявил Кудояр.

На первичном рынке интерес покупателей будет расти, отмечает Подвысоцкий и добавляет, что в 2022 году внимание покупателей будет сосредоточено на 1,2-комнатных квартирах площадью до 60 метров квадратных.

Также в новостройках может чуть больше подрасти стоимость жилья, в сравнении со средней ценой на рынке.

При благоприятных экономических условиях и существенном росте спроса стоимость жилья на первичном рынке может возрасти на 10-15%, говорит Подвысоцкий.

Что будет с ценой на вторички в 2022 году

В начале 2022 года квартиры в крупных украинских городах могут подорожать на 5%. От спроса на рынке будет зависеть стоимость квартир в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове.

По мнению президента Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрия Пита, повышение цены в первую очередь коснется наиболее востребованных квартир площадью 35-50 квадратных метров.

"Сегодня" также писали о том, как в 2022 году изменятся налоги на недвижимость и рассказывали о новых правилах ее покупки.

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