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Квартира в доходном доме: что привлекает украинцев в таком жилье

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
22 декабря, 11:23
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Проживание в доходных домах дороже, чем съем квартиры
Жителям предлагают отельное обслуживание и рум-сервис.
Жителям предлагают отельное обслуживание и рум-сервис. / Фото: Коллаж: Сегодня

К 2025 году в Украине может более чем в 2 раза возрасти спрос на доходные дома разных форматов. Пока они популярны в крупных городах, где есть большая потребность в долгосрочной аренде жилых помещений.

По словам соучредителя и управляющего партнера компании INSPI Development Владимира Семенцова, в 2021 году популярность найма апартаментов в таких домах составляет около 10%.

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В то же время, в этом сегменте ограниченное предложение – оно может удовлетворить не более 20% арендаторов. Однако постепенно количество арендаторов, которые будут переориентироваться на доходные дома, будет расти.

"К 2025 году количество доходных домов в крупных региональных центрах может возрасти с имеющихся 1000 номеров до 2000-3000 апартаментов (около 30 доходных домов), львиная доля из которых будет сконцентрирована в Киеве (более 40%), Львове и Одессе (около 25 30%)", – отметил Владимир Семенцов.

Почему украинцы выбирают такое жилье?

Одним из преимуществ есть возможность "гостиничного" обслуживания. Снимая такие квартиры украинец получает еще и рум-сервис, ресепшн, клининг. Также там закрыта территория, паркинг и другие удобства. Например, в таких комплексах есть еще и дополнительные объекты инфраструктуры формата live-work-play: кофейни, фитнес-залы, магазины и тд.

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"Потенциальные наниматели апартаментов в доходных домах настроены получить максимальный комфорт от проживания, начиная от уборки в номере, возможности дистанционной работы, заканчивая отдыхом в кафе прямо в доме. Именно поэтому застройщики, планирующие реализовывать проекты в этом сегменте недвижимости, будут пытаться реализовать все имеющиеся преимущества жизни в новостройках, добавив элементы чисто гостиничного сервиса", – подчеркнул он.

Семенцев считает, что развитие доходных домов будет зависеть от инвестиционной привлекательности, как для девелопера, так и частных инвесторов и уровня платежеспособного спроса

Кроме того, он отмечает, что проживание в доходных домах намного дороже, чем снять квартиры. Однако, уровень комфорта и дополнительные преимущества существенно влияют на популярность такого типа жилья. Стоимость проживания в апартаментах, сопоставимых с площадью 1-комнатной квартиры, в зависимости от класса объекта может быть дороже на 30–40%.

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"Украинцы снимают уже готовые, обустроенные мебелью и техникой апартаменты, а, например, аренда квартиры в новостройке очень часто связана с длительным ремонтом других квартир в доме. Конечно, не стоит рассчитывать, что доходные дома вытеснят классическую аренду квартир, однако в ближайшие несколько лет они могут стать весомой альтернативой потенциальным арендаторам", – говорит Семенцов.

Подорожание квартир

В Украине на 9,6% подорожали квартиры, которые выставили на продажу на вторичном рынке жилья. Если в октябре они стоили $901/м2, то в ноябре уже $988/м2.

В целом в Украине подорожали:

  • 1-комнатные квартиры – на 5,3% (с $951/м2 до $1001/м2),
  • 2-комнатные квартиры – на 7,3% (с $860/м2 до $923/м2);
  • 3-комнатные квартиры – на 10,2% (с $879/м2 до $968/м2);
  • 4-комнатные квартиры – на 12,8% (с $1227/м2 до $1308/м2).

Ранее мы сообщали, что в следующем году в Киеве прогнозируют стремительное повышение стоимости аренды жилья. Его можно ожидать уже весной 2022 года.

Напомним, вместе с экспертом мы разбирались, что входит в придомовую территорию, какие права на нее имеют владельцы дома и кто должен за нее платить.

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