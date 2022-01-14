"Сталінки" та "хрущовки" ростуть в ціні: чому житло в Україні стрімко дорожчає

Україна потрапила до списку світових лідерів за здорожчанням житла

Україна серед світових лідерів за темпами подорожчання нерухомості / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Серед європейських держав-лідерів за темпами подорожчання житлової нерухомості Україна займає 24 місце

Такі дані оприлюднила консалтингова компанія Knight Frank – укладач рейтингу Global House Price Index — пише Укрінформ.

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Рейтинг сформовано за підсумками третього кварталу минулого року. Ціни на житло в нашій країні торік поступально зростали – з пришвидшенням у червні-липні та у вересні.

Як у світі

За даними Knight Frank, вартість української нерухомості з липня по вересень зросла на 11%. Натомість річний загальноосвітній показник значно нижче — 4,8% в річному вимірі.

Проте наш показник в будь-якому випадку нижчий від темпів цінового зростання в країнах-лідерах глобального рейтингу. Приміром, в Туреччині цей показник перевищив 35%, а у Південній Кореї – 26%.

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За словами експертів з нерухомості, такі показники — це загальносвітовий тренд до підвищення вартості житла. Подібні темпи зростання фіксували ще в переддень глобальної кризи 2008-2009 років, коли іпотечні кредити у світі роздавали мільйонами. Поступово до цього наближаємось і ми.

Ціновий пік вторинного ринку

У Києві апартаменти в деяких комплексах бізнес-класу вже, як і в переддень глобальної кризи, коштують до 3000 дол за метр квадратний. Преміальне житло ще дорожче.

"Сталінки" й житло, споруджене у 1980-1990 роки, дорожчають. Ще два роки тому, однокімнатні квартири на "вторинці" вартістю понад 100 000 дол були рідкістю, наразі для більшості престижних районів столиці – це уже "правило".

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В четвертому кварталі минулого року середня вартість квартир, виставлених на продаж на вторинному ринку країни, зросла приблизно на 10%: з $901 до $988 за квадратний метр:

найдорожчий метр в чотирикімнатних квартирах – понад 1300 дол;

однокімнатні — 1000 дол;

трикімнатні — 970 дол;

двокімнатні — 920 дол. Експерти пояснюють це великою кількістю двокімнатних "хрущовок", які виставляються на продаж по всій країні.

Ціновим лідером, звісно ж, залишається Київ, де середня вартість житла на "вторинці" перевищує $2100.

Що буде на "вторинці"?

Загадаймо, приміром, як в останні тижні грудня продавці почали масово знімати оголошення про продаж квартир по всій країні – вочевидь, очікуючи на підвищення цін. Повʼязано це з багатьма чинниками та подіями, що відбуваються в державі.

Загалом, якщо інвестори продовжать вичікувати, то пропозиція на "вторинці" зросте на тлі зменшення попиту. Адже більшість власників не зможуть довго притримувати квартири, бо потребують коштів для реінвестування в нове житло, на лікування, навчання дітей тощо.

Тож вартість економ-класу може знизитись, принаймні зростання вже не буде.

Що буде на "первинці"?

На "первинці" фахівці очікують підвищення цін на 10-15% вже у першому півріччі 2022 року. Повʼязують це зі збільшенням вартості будівельних матеріалів, адже це прямо впливає на ціну ресурсів в Україні.

"До того ж, у Києві залишається все менше локацій, які можна було б забудувати хорошими великими комплексами. Попит на таке житло постійно росте. Також даються взнаки законодавчі й нормативні новації. Усе це діє як ефект "доміно" – один фактор провокує інший, і разом вони тягнуть за собою підвищення вартості житла", – наголошує в коментарі Укрінформу експерт ринку нерухомості Олексій Коваль.

Податок на нерухомість підвищився

2022 року загальна ставка податку на нерухомість збільшиться на 25% (проти 2021 року).

Підвищення податку зумовлене збільшенням мінімальної заробітної плати. Згідно із законом "Про державний бюджет України на 2022 рік" мінімальну заробітну плату встановлено у розмірі 6500 грн, а прожитковий мінімум для працездатних осіб – 2481 грн.

Загальна ставка податку на нерухоме майно має становити не більш ніж 1,5% мінімальної зарплати. За формулою: 6500 * 1,5% = 97,5.

Тож цього року податок на нерухомість становитиме 97,5 грн за 1 квадратний метр.

Нагадаємо, що окупність інвестицій від будівництва прибуткових будинків (переважно сервісних апартаментів) становить в середньому від 7 до 10 років, а прибуток від приватних інвестицій становить близько 10-12% на рік.

Раніше ми також писали, фінансові можливості українців, а також їхні вподобання на сучасному етапі формують тренди на ринку нерухомості. Цьогоріч поступово набирає популярність як оренда, так і продаж смарт-квартир, а також таунхаусів.