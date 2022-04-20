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На заході України активно орудують шахраї – як не втрапити у пастку під час пошуку житла

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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20 квітня, 12:24
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Розповідаємо, як шахраї в Україні наживаються на людях, які шукають для купівлі чи оренди житло
Найчастіше працює шахрайська схема з передоплатою
Найчастіше працює шахрайська схема з передоплатою / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час війни в Україні багато людей виїхали у західні регіони, де відносно безпечніше. Там вони шукають житло, переважно під оренду. Однак у цей час активізувались й шахраї.

У OLX розповіли, що варто знати про пошук та оренду житла під час війни, щоб не потрапити у пастку.

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Основні схеми на ринку оренди

У компанії повідомляють, що з початку воєнного стану довелося деактивувати 7% оголошень з порушеннями, з яких 654 були з підозрою у шахрайстві.

Протягом цього періоду на ринку найбільшими проблемами були:

  • цінові спекуляції;
  • публікації неактуальних об'єктів;
  • шахрайство з передоплатою.

Кількість випадків шахрайства зменшилась у Київському регіоні. Однак зловмисники активізувались там, куди приїжджають люди. А саме, на заході країни.

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Отже, схема з передоплатою є найбільш розповсюдженою. Її суть така:

  • шахраї ставлять спокусливо низьку ціну, щоб зацікавити орендатора;
  • піймавши жертву на гачок, переводять комунікацію до сторонніх месенджерів;
  • там вимагають аванс нібито за право перегляду квартири, попереднє бронювання чи гарантію заїзду.

"Важливо пам'ятати, що добросовісні орендодавці просять оплату під час підписання договору оренди та передачі ключів", – наголошують в OLX.

Як поскаржитися на оголошення

Користувачам доступна кнопка "Поскаржитися". Після скарги оголошення можуть деактивувати, якщо воно порушує загальні правила публікації платформи чи українське законодавство. Наприклад, містить невідповідну ціну, неактуальний об'єкт чи хибне розташування.

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У березні з 3,6 тис. оголошень, на які поскаржилися, 45% були шахрайськими.

Поскаржитися можна не лише на платформі, а й до Бюро економічної безпеки України. Воно запустило сервіс для скарг про необґрунтоване підвищення цін. Писати можна на електронну адресу або за допомогою телеграм-бота. Крім того, кіберполіція обробляє повідомлення про шахрайство за електронною адресою [email protected]

Чому кияни здають житло під оренду за пів ціни

Раніше "Сьогодні" писали, що знижка на оренду житла у Києві становить від 30% до 50% від того, що було на початку лютого.

Ринок оренди у столиці оживає, оскільки багато людей повертаються із західних областей або ж переїжджають з гарячих точок. Експерти кажуть, що ринок оживатиме й надалі, якщо бойові дії не наближатимуться до Києва. Водночас попри пожвавлення, ціни залишатимуться такими ж низькими ще певний час.

"Думаю, що найближчими місяцями (травень-червень) ціни залишатимуться досить низькими. Невелике підвищення орендних ставок можливе, починаючи з липня. Думаю, зростання може становити 10-20% від сьогоднішнього рівня", – розповів президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта.

Ще один фактор, на думку експерта, який не дасть швидко зростати цінам на житло в Києві, – це доходи населення, що знизилися. Поки не буде перезапущено економіку та не почнуть зростати зарплати, різкого підвищення оренди не очікується.

Ми також писали, що внутрішньо переміщені українці отримали нове тимчасове житло на Львівщині. Читайте у нашій статті, які там умови.

Крім того, "Сьогодні" розповідали, коли в Україні зникне заборона на продаж житла, чому закрили доступ до держреєстрів та на яких умовах його планують відновити.

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Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

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