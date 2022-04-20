На западе Украины активно орудуют мошенники – как не попасть в ловушку во время поиска жилья

Рассказываем, как мошенники в Украине наживаются на людях, ищущих для покупки или аренды жилье

Чаще всего работает мошенническая схема с предоплатой / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время войны в Украине многие выехали в западные регионы, где относительно безопаснее. Там они ищут жилье, преимущественно в аренду. Однако в это время активизировались и мошенники.

В OLX рассказали, что следует знать о поиске и аренде жилья во время войны, чтобы не попасть в ловушку.

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Основные схемы на рынке аренды

В компании сообщают, что с начала военного положения пришлось деактивировать 7% объявлений с нарушениями, из которых 654 были с подозрением в мошенничестве.

В течение этого периода на рынке самыми большими проблемами были:

ценовые спекуляции;

публикации неактуальных объектов;

мошенничество с предоплатой.

Число случаев мошенничества уменьшилось в Киевском регионе. Однако злоумышленники активизировались там, куда приезжают люди. В частности, на западе страны.

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Следовательно, схема с предоплатой является наиболее распространенной. Ее суть такова:

мошенники ставят соблазнительно низкую цену, чтобы заинтересовать арендатора;

поймав жертву на крючок, переводят коммуникацию к посторонним мессенджерам;

там требуют аванс якобы за право просмотра квартиры, предварительное бронирование или гарантию заезда.

"Важно помнить, что добросовестные арендодатели просят оплату при подписании договора аренды и передаче ключей", – отмечают в OLX.

Как пожаловаться на объявление

Пользователям доступна кнопка "Пожаловаться". После жалобы объявление могут деактивировать, если оно нарушает общие правила публикации платформы или украинское законодательство. Например, содержит неподходящую цену, неактуальный объект или ложное расположение.

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В марте из 3,6 тыс. объявлений, на которые пожаловались, 45% были мошенническими.

Пожаловаться можно не только на платформе, но и в Бюро экономической безопасности Украины. Оно запустило сервис для жалоб о необоснованном повышении цен. Писать можно по электронному адресу или с помощью телеграмм-бота. Кроме того, киберполиция обрабатывает сообщения о мошенничестве по электронному адресу [email protected]

Почему киевляне сдают жилье в аренду за полцены

Ранее "Сегодня" писали, что скидка на аренду жилья в Киеве составляет от 30% до 50% того, что было в начале февраля.

Рынок аренды в столице оживает, поскольку многие люди возвращаются из западных областей или же переезжают с горячих точек. Эксперты говорят, что рынок будет оживать и дальше, если боевые действия не будут приближаться к Киеву. В то же время несмотря на оживление, цены будут оставаться такими же низкими в течение определенного времени.

"Думаю, что в ближайшие месяцы (май-июнь) цены будут оставаться достаточно низкими. Небольшое повышение арендных ставок возможно, начиная с июля. Думаю, рост может составить 10-20% от сегодняшнего уровня", – рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторам) Украины Юрий Пита.

Еще один фактор, по мнению эксперта, который не даст быстро расти ценам на жилье в Киеве, – это снизившиеся доходы населения. Пока не будет перезапущена экономика и не начнут расти зарплаты, резкого повышения аренды не ожидается.

Мы также писали, что внутренне перемещенные украинцы получили новое жилье на Львовщине. Читайте в нашей статье, какие там условия.

Кроме того, "Сегодня" рассказывали, когда в Украине исчезнет запрет на продажу жилья, почему закрыли доступ в госреестры и на каких условиях его планируют восстановить.