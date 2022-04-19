Модульні містечка для переселенців – які умови пропонують у Львові (фото)

Станом на 19 квітня у щойно збудоване модульне містечко почали заселятися перші мешканці. Розташоване воно у Львові на вулиці Уласа Самчука.
Як повідомили у пресслужбі Львівської міськради, будинки подарував громаді польський уряд за сприяння Міністерства розвитку громад та територій.
У містечку зможуть поселитися українці, які втратили житло чи змушені були втекти від війни через російських окупантів. Це батьки з дітьми, які переїхали з Маріуполя, Бучі, Донецька та інших міст.
88 будиночків розмістили у Стрийському парку, неподалік від польського консульства. Загалом модульне містечко може вмістити 350 людей.
Що всередині
Серед конструкцій є окремі душові кабінки, туалети, їдальня і медпункт. Усього в розпорядженні влади Львова є 300 модульних контейнерів, яких вистачить на три таких містечка, де зможуть знайти прихисток 1000 переселенців.
Будинки готові до проживання. Всередині є ліжка, шафи, матраци та наволочки. Їжею людей забезпечуватиме місто спільно з Українським католицьким університетом, поки вони не знайдуть роботи.
13 квітня у Львові почали будувати друге модульне містечко. Воно буде розташоване в районі вулиць Наукова – Пулюя, де розмістять 120 будиночків. Окрему територію відведуть для вагітних – жінок поселять на третій локації, в районі Тракту Глинянського.
Який вигляд має модульне містечко у Львові: дивіться відео
Житло для переселенців
Окрім модульних будинків у Львові та Києві, в Україні задумуються про тимчасові поселення для переселенців. Проєкт такого житла показали у Київській архітектурній студії Balbek Bureau.
Розробники плану розповіли, що їхньою метою є забезпечити сім'ї гідним місцем проживання, щоб вони відчували себе людьми насамперед, а не біженцями. Архітектори дослідили поселення для переселенців у різних куточках світу та запропонували свій варіант.
Раніше ми розповідали, що українці, які через війну втратили житло, зможуть отримати від держави компенсацію у вигляді нових квартир. Їхнє будівництво уже розпочинається.
Це будуть переважно двокімнатні квартири, однак серед них можна буде знайти з житло з однією чи трьома кімнатами. Деякі помешкання будуть з ремонтами, меблями та побутовою технікою. Однак механізм компенсацій також передбачає відмову деяким людям.