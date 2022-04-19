Модульні містечка для переселенців – які умови пропонують у Львові (фото)

Внутрішньо переміщені українці отримали нове тимчасове житло

У Львові почали заселяти переселенців у тимчасові помешкання / Фото: ЛГС

Станом на 19 квітня у щойно збудоване модульне містечко почали заселятися перші мешканці. Розташоване воно у Львові на вулиці Уласа Самчука.

Як повідомили у пресслужбі Львівської міськради, будинки подарував громаді польський уряд за сприяння Міністерства розвитку громад та територій.

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У містечку зможуть поселитися українці, які втратили житло чи змушені були втекти від війни через російських окупантів. Це батьки з дітьми, які переїхали з Маріуполя, Бучі, Донецька та інших міст.

88 будиночків розмістили у Стрийському парку, неподалік від польського консульства. Загалом модульне містечко може вмістити 350 людей.

Що всередині

Серед конструкцій є окремі душові кабінки, туалети, їдальня і медпункт. Усього в розпорядженні влади Львова є 300 модульних контейнерів, яких вистачить на три таких містечка, де зможуть знайти прихисток 1000 переселенців.

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Будинки готові до проживання. Всередині є ліжка, шафи, матраци та наволочки. Їжею людей забезпечуватиме місто спільно з Українським католицьким університетом, поки вони не знайдуть роботи.

Модульне містечко у Львові створили для переселенців. Загалом таких поселень у місті буде три. Фото: Роман Балук/ЛМР Модульне містечко у Львові створили для переселенців. Загалом таких поселень у місті буде три. Фото: Роман Балук/ЛМР Модульне містечко у Львові створили для переселенців. Загалом таких поселень у місті буде три. Фото: Роман Балук/ЛМР Модульне містечко у Львові створили для переселенців. Загалом таких поселень у місті буде три. Фото: Роман Балук/ЛМР Модульне містечко у Львові створили для переселенців. Загалом таких поселень у місті буде три. Фото: Роман Балук/ЛМР Модульне містечко у Львові створили для переселенців. Загалом таких поселень у місті буде три. Фото: Роман Балук/ЛМР Модульне містечко у Львові створили для переселенців. Загалом таких поселень у місті буде три. Фото: Роман Балук/ЛМР Модульне містечко у Львові створили для переселенців. Загалом таких поселень у місті буде три. Фото: Роман Балук/ЛМР Модульне містечко у Львові створили для переселенців. Загалом таких поселень у місті буде три. Фото: Роман Балук/ЛМР Модульне містечко у Львові створили для переселенців. Загалом таких поселень у місті буде три. Фото: Роман Балук/ЛМР Модульне містечко у Львові створили для переселенців. Загалом таких поселень у місті буде три. Фото: Роман Балук/ЛМР 1 /11

13 квітня у Львові почали будувати друге модульне містечко. Воно буде розташоване в районі вулиць Наукова – Пулюя, де розмістять 120 будиночків. Окрему територію відведуть для вагітних – жінок поселять на третій локації, в районі Тракту Глинянського.

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Який вигляд має модульне містечко у Львові: дивіться відео

Житло для переселенців

Окрім модульних будинків у Львові та Києві, в Україні задумуються про тимчасові поселення для переселенців. Проєкт такого житла показали у Київській архітектурній студії Balbek Bureau.

Розробники плану розповіли, що їхньою метою є забезпечити сім'ї гідним місцем проживання, щоб вони відчували себе людьми насамперед, а не біженцями. Архітектори дослідили поселення для переселенців у різних куточках світу та запропонували свій варіант.

Раніше ми розповідали, що українці, які через війну втратили житло, зможуть отримати від держави компенсацію у вигляді нових квартир. Їхнє будівництво уже розпочинається.

Це будуть переважно двокімнатні квартири, однак серед них можна буде знайти з житло з однією чи трьома кімнатами. Деякі помешкання будуть з ремонтами, меблями та побутовою технікою. Однак механізм компенсацій також передбачає відмову деяким людям.