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Купити або продати квартиру під час війни – коли в Україні зникне заборона на продаж житла

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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19 квітня, 12:39
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Денис Малюська розповів, чому закрили доступ до держреєстрів та на яких умовах його планують відновити
Незабаром українці знову зможуть продавати й купувати житло
Незабаром українці знову зможуть продавати й купувати житло / Фото: Pexels, Колаж: Сьогодні

Після 24 лютого в Україні заблокували доступ до низки державних реєстрів з міркувань безпеки. Відтак, багато процесів, пов’язаних з реєстрацією даних, зараз здійснити неможливо.

Як пояснив міністр юстиції Денис Малюська виданню "Радіо Свобода", Державний реєстр речових прав на нерухоме майно також недоступний, тож українці не мають можливості купити або продати нерухомість.

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"Робота реєстру речових прав на нерухоме майно обмежена, в тому числі у зв’язку з можливими шахрайськими схемами", – наголосив Малюська.

Мовиться про типову рейдерську схему, коли зловмисники створюють кілька фірм-посередників, так званих "прокладок", і за один вечір кілька разів перепродають майно. У такий спосіб його вже неможливо повернути.

Боротьба з шахраями

За словами міністра, зараз в Україні напрацьовують механізми боротьби з рейдерами. У Мін’юсті хочуть запровадити правило – якщо житло власник продав менше ніж місяць тому, він його не може продати.

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У таких ситуаціях нотаріус повинен відмовитися реєструвати відчуження. Завдяки цьому, неможливо буде створити ланцюжки з псевдопродажем нерухомості.

Коли можна буде продати житло?

Водночас упродовж кількох тижнів, до місяця часу, обіцяють відновити можливість купувати та продавати житло. Наразі такі операції планують дозволити лише на територіях, де немає бойових дій.

Зараз доступна лише реєстрація новобудов. Це важливо з огляду на війну, оскільки якщо майно буде пошкоджене, то інвестору на підставі документів компенсують збитки.

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"Це реєстрація нового майна, відповідно, ризик крадіжки мінімальний. Відповідно, ми таку операцію додали", – пояснив Малюська.

Доступ до реєстру найближчим часом нададуть нотаріусам. Але отримають його не всі – лише ті, хто не заплямував свою репутацію незаконними діями. Критерії доступу нотаріусів до реєстру визначатиме постанова Кабміну.

Ринок нерухомості

Попри війну, ринок житла в Україні ще не повністю завмер. Останнім часом на деяких будмайданчиках забудовники відновили роботу. Здебільшого це західні області, але частково будують в центрі країни та в Києві.

Як розповів "Сьогодні" президент Асоціації спеціалістів з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта, у звільнених від окупантів містах зруйнована інфраструктура, тож найближчим часом проживати там буде дискомфортно. У зв’язку з цим, ціни на житло в Бучі, Гостомелі, Ірпені чи інших населених пунктах суттєво впали.

Власникам житла в цих містах потрібно, по можливості, втримати свої квартири й продати їх аж за кілька років – саме тоді ціни на нерухомість повернуться до довоєнної позначки.

Експерт зауважив, що через велику кількість переселенців, у Дніпрі та на заході України підскочили ціни на житло. А в Києві та Одесі – впали майже вдвічі. Очікувати зниження спекуляцій на ринку варто вже в травні, саме тоді багато людей повернуться в свої домівки і попит зникне.

Водночас багатьом власникам нерухомості війна не завадила продавати квартири втридорога. Раніше ми писали, за скільки продають квартири з шиком у Києві, Вінниці та Одесі. Промоніторили також вартість різнопланових помешкань у Львові, Тернополі та Ужгороді.

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Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

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