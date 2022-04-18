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Залишити чи продати: що робити власникам житла в Бучі, Ірпені та Гостомелі

Андрій Гаценко Андрій Гаценко Провідний редактор Гроші Сьогодні Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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18 квітня, 13:15
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Розповідаємо прогнози експертів щодо відновлення житла у звільнених від окупантів містах
Ринок нерухомості на звільнених територіх завмер в очікуванні
Ринок нерухомості на звільнених територіх завмер в очікуванні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Жителі Ірпеня, Бучі, Гостомеля та інших міст дуже хочуть повернутися додому після звільнення населених пунктів від російських окупантів. Однак, робити це зараз недоречно через те, що території заміновані.

Наразі працівники спецслужб знешкоджують снаряди, залишені загарбниками. Водночас експерти наголошують, що ситуація з житлом у цих містах буде складною найближчі кілька років.

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Як розповів "Сьогодні" президент Асоціації спеціалістів з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта, у звільнених містах тривають відновлювальні роботи, розчищають завали.

"Жити там в найближчі місяці буде небезпечно та дискомфортно, оскільки всю цивільну інфраструктуру там зруйнували", – пояснив Піта.

Продаж і купівля житла

Через знищену інфраструктуру, в наступні роки у звільнених містах практично не функціонуватиме ринок нерухомості. Він відновиться лише після повного повернення до життя в регіонах.

Зараз власники можуть здійснити продаж квартири, але за набагато нижчою ціною, ніж ринкова. Якщо до війни її можна було збути за 50 тис. доларів, то зараз – умовно за 10 тис. доларів. Новий власник може сподіватися лише перепродати нерухомість дорожче уже після відбудови міста.

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Юрій Піта рекомендує українців наразі утриматися від продажу житла за низькими цінами, якщо є така можливість. Є шанс, що ціни на квартири у цих регіонах відновляться за кілька років.

Оренда квартир

Водночас триває активна оренда квартир в інших областях, потрохи відновлюють будівництво житла на заході України. Понад 20% українських девелоперів розморозили роботи на 164 будмайданчиках.

Частково відновили роботи у Києві та центрі країни. Забудовники витрачають власні гроші, збережені до війни. Водночас повноцінного відновлення будівництва очікувати зарано, бо велику кількість важкої техніки віддали на потреби військових для розчищення міст.

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Із купівлею житла у Львівській, Тернопільській чи Ужгородській областях проблем немає – збувають як квартири у новобудовах, так і на вторинному ринку. Найдорожче нерухомість оцінюють у Львові, де інколи суми доходять мільйонів доларів. У інших областях на заході ціни в кілька разів менші.

Раніше ми розповідали, скільки коштує орендувати квартиру в Києві у квітні. Промоніторили також ціни на квартири у Вінниці та Одесі й дізналися, за скільки продають житло з шиком під час війни.

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Цитата дня

Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

Цитата на segodnya.ua
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