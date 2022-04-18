Оставить или продать: что делать владельцам жилья в Буче, Ирпене и Гостомеле

Рассказываем прогнозы экспертов о восстановлении ринка жилья в освобожденных от оккупантов городах

Рынок недвижимости на освобожденных территориях замер в ожидании / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Жители Ирпеня, Бучи, Гостомеля и других городов очень хотят вернуться домой после освобождения населённых пунктов от российских оккупантов. Однако делать это сейчас неуместно из-за того, что территории заминированы.

В настоящее время сотрудники спецслужб обезвреживают снаряды, оставленные захватчиками. В то же время эксперты отмечают, что ситуация с жильем в этих городах будет сложной в ближайшие несколько лет.

Реклама

Как рассказал "Сегодня" президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита, в освобожденных городах продолжаются восстановительные работы, расчищают завалы.

"Жить там в ближайшие месяцы будет опасно и дискомфортно, поскольку всю гражданскую инфраструктуру там разрушили", – пояснил Пита.

Продажа и покупка жилья

Из-за уничтоженной инфраструктуры в последующие годы в освобожденных городах практически не будет функционировать рынок недвижимости. Он возобновится только после полного возвращения жизни в регионы.

Сейчас владельцы могут осуществить продажу квартиры, но по гораздо более низкой цене, чем рыночная. Если до войны ее можно было сбыть за 50 тысяч долларов, то сейчас – условно за 10 тысяч долларов. Новый владелец может надеяться только перепродать недвижимость дороже уже после восстановления города.

Реклама

Юрий Пита рекомендует украинцам удержаться от продажи жилья по низким ценам, если есть такая возможность. Есть шанс, что цены на квартиры в этих регионах возобновятся через несколько лет.

Аренда квартир

В то же время продолжается активная аренда квартир в других областях, понемногу возобновляют строительство жилья на западе Украины. Более 20% украинских девелоперов разморозили работы на 164 стройплощадках.

Частично возобновили работы в Киеве и в центре страны. Застройщики тратят свои деньги, сохраненные до войны. В то же время, полноценного восстановления строительства ожидать рано, поскольку большое количество тяжелой техники отдали на нужды военных для расчистки городов.

Реклама

С покупкой жилья во Львовской, Тернопольской или Ужгородской областях проблем нет – сбывают как квартиры в новостройках, так и на вторичном рынке. Дороже всего недвижимость оценивают во Львове, где иногда суммы доходят миллионов долларов. В других областях на западе цены в несколько раз меньше.

Раньше мы рассказывали, сколько стоит арендовать квартиру в Киеве в апреле. Промониторили также цены на квартиры в Виннице и Одессе и узнали, за сколько продают жилье с шиком во время войны.