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Оставить или продать: что делать владельцам жилья в Буче, Ирпене и Гостомеле

Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор Деньги Сегодня Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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18 апреля, 13:15
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Рассказываем прогнозы экспертов о восстановлении ринка жилья в освобожденных от оккупантов городах
Рынок недвижимости на освобожденных территориях замер в ожидании
Рынок недвижимости на освобожденных территориях замер в ожидании / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Жители Ирпеня, Бучи, Гостомеля и других городов очень хотят вернуться домой после освобождения населённых пунктов от российских оккупантов. Однако делать это сейчас неуместно из-за того, что территории заминированы.

В настоящее время сотрудники спецслужб обезвреживают снаряды, оставленные захватчиками. В то же время эксперты отмечают, что ситуация с жильем в этих городах будет сложной в ближайшие несколько лет.

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Как рассказал "Сегодня" президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита, в освобожденных городах продолжаются восстановительные работы, расчищают завалы.

"Жить там в ближайшие месяцы будет опасно и дискомфортно, поскольку всю гражданскую инфраструктуру там разрушили", – пояснил Пита.

Продажа и покупка жилья

Из-за уничтоженной инфраструктуры в последующие годы в освобожденных городах практически не будет функционировать рынок недвижимости. Он возобновится только после полного возвращения жизни в регионы.

Сейчас владельцы могут осуществить продажу квартиры, но по гораздо более низкой цене, чем рыночная. Если до войны ее можно было сбыть за 50 тысяч долларов, то сейчас – условно за 10 тысяч долларов. Новый владелец может надеяться только перепродать недвижимость дороже уже после восстановления города.

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Юрий Пита рекомендует украинцам удержаться от продажи жилья по низким ценам, если есть такая возможность. Есть шанс, что цены на квартиры в этих регионах возобновятся через несколько лет.

Аренда квартир

В то же время продолжается активная аренда квартир в других областях, понемногу возобновляют строительство жилья на западе Украины. Более 20% украинских девелоперов разморозили работы на 164 стройплощадках.

Частично возобновили работы в Киеве и в центре страны. Застройщики тратят свои деньги, сохраненные до войны. В то же время, полноценного восстановления строительства ожидать рано, поскольку большое количество тяжелой техники отдали на нужды военных для расчистки городов.

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С покупкой жилья во Львовской, Тернопольской или Ужгородской областях проблем нет – сбывают как квартиры в новостройках, так и на вторичном рынке. Дороже всего недвижимость оценивают во Львове, где иногда суммы доходят миллионов долларов. В других областях на западе цены в несколько раз меньше.

Раньше мы рассказывали, сколько стоит арендовать квартиру в Киеве в апреле. Промониторили также цены на квартиры в Виннице и Одессе и узнали, за сколько продают жилье с шиком во время войны.

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Сколько небанковских учреждений в Украине
1
Финансовые компании Финансовые компании
894
2
Кредитные союзы Кредитные союзы
205
3
Ломбарды Ломбарды
197
4
Страховщики Страховщики
145
5
Лизинговые компании Лизинговые компании
110
6
Коллекторские компании Коллекторские компании
67
7
Страховые брокеры Страховые брокеры
64
Как зачищают рынок
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

Цитата на segodnya.ua
Владимир Зеленский Президент Украины
Первичка
Что будет с квартирами после войны?
Последствия для инвесторов
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
Финансовый фронт
Будущее гривни
Энергозависимость
Кто в Европе больше всего покупает российский газ
1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
Конец газовой империи РФ близок
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ДТ
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-
34,00
37,50
27,37
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