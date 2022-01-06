Як раніше вже не буде: скільки коштуватиме для українців житло в 2022 році

Минулого року пропозиція дещо відстала від попиту

Попит на житло буде падати / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

2022 року пропозиція наздожене попит, який знижуватиметься через те, що ціни зростають швидше, ніж добробут населення.

Про це повідомив директор компанії M4U Володимир Даниленко, пише "Економічна правда".

Реклама

За словами експерта, темпи зростання цін у 2022 році уповільняться до 12-15%.

"Припускаю, що завдяки новій пропозиції рівень "розпроданості" до кінця 2022 року знизиться до показника 2019 року – 40-45%. Це станеться, якщо економіко-політичний контекст як мінімум не стане гіршим, а тенденція поліпшення роботи дозвільної системи в будівництві триватиме", — говорить Даниленко.

Від чого залежить ціна?

Кожен експерт дає свої прогнози, проте вони об'єднані однією тезою: варто бути готовим і до зростання цін, і до їх зниження, правда, не таким стрибком, як у 2021 році.

Експерти вважають:

Реклама

ціни зростуть , на них вплине вартість енергоресурсів та рівень інфляції – так говорять у компанії "КАН Девелопмент";

, на них вплине вартість енергоресурсів та рівень інфляції – так говорять у компанії "КАН Девелопмент"; ціна квадратного метра житла у столиці зросте на 10-15% , прогнозує директор з продажу компанії A Development Марина Гудима;

, прогнозує директор з продажу компанії A Development Марина Гудима; ситуація на ринку може хитнутися в будь-який бік. Є імовірність, що до другого півріччя 2022 року ціна на житло в Києві досягне рівня докризового 2008 року. Тобто вартість квадратного метра може стрибнути до 3 тисяч доларів у житлових комплексах бізнес-класу, вважає СЕО девелоперської компанії ENSO Раміль Мехтієв;

Є імовірність, що до другого півріччя 2022 року ціна на житло в Києві досягне рівня докризового 2008 року. Тобто вартість квадратного метра може стрибнути до 3 тисяч доларів у житлових комплексах бізнес-класу, вважає СЕО девелоперської компанії ENSO Раміль Мехтієв; вартість будівництва може зрости на 10-15%, а через те, що можливості бізнесу здійснювати капітальні інвестиції вичерпані й він змушений буде або підняти вартість житла в межах статистичної похибки, або знизити, можуть виникнути проблеми, говорить співвласник великої будівельної компанії.

На додаток співвласник згаданої компанії зауважує, що малі забудовники в Києві купують "стрьомні" майданчики і будують там житло, не розуміючи, якою буде собівартість.

"Демпінгуючи заради продажу, вони ризикують збанкрутувати", – каже він.

Що буде з ціною на вторинному ринку в 2022 році

На початку 2022 року квартири у великих містах можуть подорожчати на 5%. Від попиту на ринку залежатиме вартість квартир у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові.

Реклама

На думку президента Асоціації фахівців з нерухомості (ріелтерів) України Юрія Піти, підвищення ціни насамперед зачепить квартири площею 35-50 квадратних метрів, що в найбільшому попиті.

У 2021 році за період жовтень – листопад продавці квартир на вторинному ринку збільшили ціни на 9,6%. У столиці ціни на житло підвищилися на 13,2%.

Раніше ми писали, чому продавці враз почали знімати житло з продажу та чим це може обернутися для українців.