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Як раніше вже не буде: скільки коштуватиме для українців житло в 2022 році

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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6 січня, 11:15
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Минулого року пропозиція дещо відстала від попиту
Попит на житло буде падати
Попит на житло буде падати / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

2022 року пропозиція наздожене попит, який знижуватиметься через те, що ціни зростають швидше, ніж добробут населення.

Про це повідомив директор компанії M4U Володимир Даниленко, пише "Економічна правда".

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За словами експерта, темпи зростання цін у 2022 році уповільняться до 12-15%.

"Припускаю, що завдяки новій пропозиції рівень "розпроданості" до кінця 2022 року знизиться до показника 2019 року – 40-45%. Це станеться, якщо економіко-політичний контекст як мінімум не стане гіршим, а тенденція поліпшення роботи дозвільної системи в будівництві триватиме", — говорить Даниленко.

Від чого залежить ціна?

Кожен експерт дає свої прогнози, проте вони об'єднані однією тезою: варто бути готовим і до зростання цін, і до їх зниження, правда, не таким стрибком, як у 2021 році.

Експерти вважають:

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  • ціни зростуть, на них вплине вартість енергоресурсів та рівень інфляції – так говорять у компанії "КАН Девелопмент";
  • ціна квадратного метра житла у столиці зросте на 10-15%, прогнозує директор з продажу компанії A Development Марина Гудима;
  • ситуація на ринку може хитнутися в будь-який бік. Є імовірність, що до другого півріччя 2022 року ціна на житло в Києві досягне рівня докризового 2008 року. Тобто вартість квадратного метра може стрибнути до 3 тисяч доларів у житлових комплексах бізнес-класу, вважає СЕО девелоперської компанії ENSO Раміль Мехтієв;
  • вартість будівництва може зрости на 10-15%, а через те, що можливості бізнесу здійснювати капітальні інвестиції вичерпані й він змушений буде або підняти вартість житла в межах статистичної похибки, або знизити, можуть виникнути проблеми, говорить співвласник великої будівельної компанії.

На додаток співвласник згаданої компанії зауважує, що малі забудовники в Києві купують "стрьомні" майданчики і будують там житло, не розуміючи, якою буде собівартість.

"Демпінгуючи заради продажу, вони ризикують збанкрутувати", – каже він.

Що буде з ціною на вторинному ринку в 2022 році

На початку 2022 року квартири у великих містах можуть подорожчати на 5%. Від попиту на ринку залежатиме вартість квартир у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові.

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На думку президента Асоціації фахівців з нерухомості (ріелтерів) України Юрія Піти, підвищення ціни насамперед зачепить квартири площею 35-50 квадратних метрів, що в найбільшому попиті.

У 2021 році за період жовтень – листопад продавці квартир на вторинному ринку збільшили ціни на 9,6%. У столиці ціни на житло підвищилися на 13,2%.

Раніше ми писали, чому продавці враз почали знімати житло з продажу та чим це може обернутися для українців.

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