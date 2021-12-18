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Квартири на вторинному ринку подорожчають: як у 2022 році локдаун вдарить по цінах

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
18 грудня, 11:03
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Зростання цін може торкнутися найбільш затребуваних квартир площею 35-50 м2
У перші три місяці 2022 року на ринку житла спостерігатиметься цінова стабільність
У перші три місяці 2022 року на ринку житла спостерігатиметься цінова стабільність / Фото: Колаж: Сьогодні

У великих містах України на початку 2022 року до 5% можуть зрости ціни на житло. Вартість квартир у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові залежатиме від попиту на ринку.

Як розповів президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта, подорожчання може торкнутися найбільш затребуваних квартир площею 35-50 м2.

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"Станом на початок грудня попит на вторинному ринку житла в найбільших містах України на 65% сконцентрований у сегменті малогабаритних квартир переважно радянської забудови. Саме у цьому сегменті у І півріччі 2022 року можливе незначне зростання цін", – розповів експерт.

Водночас експерт вважає, що на тлі епідемічної ситуації в країні, у перші три місяці 2022 року, на ринку спостерігатиметься цінова стабільність.

Він вважає, що у найбільших містах спостерігатиметься цінова стабільність, а коливання вартості не перевищать 1%

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"Наступні зміни вартості квартир на вторинному ринку можуть бути пов'язані зі зростанням попиту. У разі збільшення кількості потенційних покупців щонайменше на 10% ціни на вторинному ринку можуть зрости в межах 5%", – сказав Юрій Піта.

Українці здають нерухомість

За даними опитування OLX, близько 67% українців здають в оренду різноманітну нерухомість, від квартир до технічних приміщень.

Також опитання з’ясувало, що 9% орендодавців вважають, що кожен орендар є проблемним.

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Основним доходом здавання нерухомості в оренду є лише для 29% опитуваних. Інші 71% заявили, що вона виступає лише фінансовою підтримкою.

Раніше ми повідомляли, що наступного року у Києві прогнозують стрімке підвищення вартості оренди житла. Його можна чекати вже навесні 2022 року.

Нагадаємо, разом з експертом ми розбиралися, що входить до прибудинкової території, які права на неї мають власники будинку та хто має за неї платити.

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