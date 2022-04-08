Ірпінь оживає: за скільки здають однокімнатні квартири

Розповідаємо, за скільки власники квартир в Ірпені готові здати під оренду своє житло

В Ірпені люди пропонують квартири під оренду / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Місто Ірпінь у Київській області дуже постраждало від агресивних дій Російської Федерації під час війни, яку вона розв'язала проти України. На початку квітня різні служби та волонтери розчищають місто від наслідків ворожих обстрілів. Звичайних жителів до міста поки не пускають, проте люди виставляють оголошення про оренду житла в Ірпені.

"Сьогодні" переглянули найсвіжіші з них та з'ясували, за скільки в цьому місті здають однокімнатні квартири.

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Ціни сильно не відрізняються

Найсвіжіше оголошення датоване 6 квітня. Люди пропонують під оренду "розумний" будинок зі свіжим ремонтом. Це квартира-студія площею 30 м кв. За місяць за неї просять 8 000 грн.

Днем раніше з'явилося оголошення про однокімнатну квартиру за 8 500 грн. Її площа від попередньої трохи менша – 28 м кв. Як стверджують власники, до центру міста можна дійти за 7 хв.

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За таку ж саму ціну на місяць – 8 500 грн – є ще два варіанти. Обидві квартири знаходяться близько до аптек, магазинів, зупинок та парків. В одній з них нещодавно зробили косметичний ремонт, а також вона доступна для людей з собаками.

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Люди пропонують оренду квартир і за менші ціни. Наприклад, за 7 000 грн та 7 500 грн.

Багато варіантів є і за 9 000 грн, і за 9 500 грн. Наприклад, одна з квартир, які пропонують за 9 000 грн, має 50 м кв. площі і невелику терасу. Орендувати її можна мінімум від трьох місяців, але власники не дозволяють орендувати її людям, які палять чи мають домашніх тварин.

Найбільша ціна, яку поставили за однокімнатну квартиру в Ірпені, – 10 500 грн на місяць. Її пропонують для сімейної пари з дітьми. Заборонено орендувати це житло парам із собаками, а от питання котів обговорюється.

Скільки хочуть за однокімнатну квартиру у Львові

Раніше "Сьогодні" розповідали, скільки хочуть за оренду однокімнатної квартири у Львові.

Загалом ціни на таке житло у Львові різні. Знайти варіанти можна як за 5000 грн, так і за 22 000 грн. Детально про ціни та умови у цих квартирах ми розповідали у цьому матеріалі.

Також ми писали, скільки коштує оренда будинку на Закарпатті.

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