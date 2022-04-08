Ирпень оживает: за сколько сдают однокомнатные квартиры

Рассказываем, за сколько владельцы квартир в Ирпене готовы сдать в аренду свое жилье

В Ирпене люди предлагают квартиры в аренду / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Город Ирпень в Киевской области очень пострадал от агрессивных действий Российской Федерации во время войны, которую она развязала против Украины. В начале апреля разные службы и волонтеры расчищают город от последствий вражеских обстрелов. Обычных жителей в город пока не пускают, однако люди выставляют объявления об аренде жилья в Ирпене.

"Сегодня" просмотрели самые свежие из них и выяснили, за сколько в этом городе сдают однокомнатные квартиры.

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Цены сильно не отличаются

Самое свежее объявление датировано 6 апреля. Люди предлагают в аренду "умный" дом со свежим ремонтом. Это квартира-студия площадью 30 м кв. За месяц за нее просят 8 000 грн.

Днем ранее появилось объявление об однокомнатной квартире за 8 500 грн. Ее площадь от предыдущей чуть меньше – 28 м кв. Как утверждают владельцы, до центра города можно дойти за 7 мин.

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За такую же цену в месяц – 8 500 грн – есть еще два варианта. Обе квартиры находятся близко к аптекам, магазинам, остановкам и паркам. В одной из них недавно сделали косметический ремонт, а также она доступна для людей с собаками.

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Люди предлагают аренду квартир и по меньшим ценам. Например, за 7 000 грн и 7 500 грн.

Многие варианты есть и за 9 000 грн, и за 9 500 грн. К примеру, одна из квартир, которые предлагают за 9 000 грн, имеет 50 м кв. площади и небольшую террасу. Арендовать ее можно минимум от трех месяцев, но владельцы не позволяют арендовать ее курящим или имеющим домашних животных людям.

Самая большая цена, которую поставили за однокомнатную квартиру в Ирпене – 10 500 грн в месяц. Ее предлагают для семейной пары с детьми. Запрещено арендовать это жилье парам с собаками, а вот вопрос кошек обсуждается.

Сколько хотят за однокомнатную квартиру во Львове

Ранее "Сегодня" рассказывали, сколько хотят в аренду однокомнатной квартиры во Львове.

В общем, цены на такое жилье во Львове разные. Найти варианты можно как за 5000 грн, так и за 22 000 грн. Подробно о ценах и условиях в этих квартирах мы рассказывали в этом материале.

Также мы писали, сколько стоит аренда дома на Закарпатье.

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