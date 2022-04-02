Возьмут как за пятерых: сколько хотят за однокомнатную квартиру во Львове

Рассказываем, во сколько сегодня обойдется аренда однокомнатной квартиры в городе Львов

Цены на аренду жилья по Украине отличаются / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине в некоторых городах снизились цены на жилье. Это произошло с начала военного положения в Украине. Однако, некоторых городов такая тенденция не касается. По всей стране цены на разные варианты жилья отличаются.

"Сегодня" просмотрели самые свежие объявления и выяснили, сколько стоит аренда однокомнатной квартиры во Львове.

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Сколько придется заплатить

Итак, первый случившийся вариант – квартира в Галицком районе Львова, общей площадью 49 кв. м в новостройке за 19 145 грн в месяц. Владельцы отмечают, что в жилье есть вся необходимая мебель и техника, в том числе двуспальная кровать, кондиционер. Условие – арендовать квартиру можно сроком от шести месяцев.

В том же районе города есть еще один вариант однокомнатной квартиры, однако более чем в половину дешевле. Это жилье площадью 12 кв. м также снабжено мебелью и бытовой техникой. Цена аренды – 7500 грн.

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Еще за меньшую цену – 6000 грн – можно снять квартиру площадью 25 кв. м. В ней тоже есть все необходимое для жизни, однако аренда доступна только местным.

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Несколько вариантов есть за 15 000 грн. Они находятся в разных районах, имеют разную площадь – 50 и 40 кв. м. Одну из них можно арендовать только если у вас нет с собой животных.

В общем цены на однокомнатные квартиры во Львове разные. Найти варианты можно как за 5000 грн, так и за 22 000 грн.

Самое дорогое предложение стоит 45 000 грн. За такую цену предлагают однокомнатную квартиру во Львове возле оперного театра площадью 50 кв. м. В ней есть все необходимое для жизни.

Сколько стоит аренда дома на Закарпатье

Ранее "Сегодня" рассказывали, что самый дешевый вариант для аренды дома в этом регионе стоит 1000 грн. Остальные варианты только растут в цене. Просмотреть их и сравнить цены можно в нашем материале.

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Кроме того, мы рассказывали, за сколько владельцы квартир в Ирпени готовы продать свою недвижимость во время войны и за сколько сдать в аренду.