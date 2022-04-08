Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 🔴 Бучанська різанина 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини бізнесу

Навіть без досвіду роботи: де і скільки грошей можна заробити дистанційно

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
8 квітня, 09:24
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, які вакансії з дистанційною зайнятістю можна знайти в Україні та за кордоном, і скільки за це платять
В Україні росте попит на дистанційну роботу
В Україні росте попит на дистанційну роботу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку повномасштабної війни Російської Федерації проти України багато українців втратили роботу, або їм скоротили зарплату. У гарячих точках, містах, де проходять бойові дії, закриваються підприємства, і зникають робочі місця. Проте ринок праці потроху оживає, і попит на роботу, зокрема дистанційну, збільшується.

Яку роботу зараз пропонують дистанційно, скільки роботодавців готові взяти людей без досвіду, та на яку зарплату можна розраховувати? Про це "Сьогодні" дізналися у пресслужбі сайту з пошуку роботи Work.ua.

Реклама

Попит на дистанційну роботу росте

Загалом на початку квітня кількість вакансій і відгуків на них значно зросла. Як зазначають у Work.ua, надзвичайно високою стала активність тих, хто шукає роботу. Зараз середня кількість відгуків на одну вакансію в 5 разів вища, ніж в довоєнний час.

Крім того, понад чверть усіх відгуків на вакансії припадає на ті, що пропонують дистанційну зайнятість.

Яку роботу пропонують українцям

Станом на 8 квітня лише на сайті Work.ua розміщено близько 2 200 вакансій з дистанційною роботою. Більшість із них пропонують роботу в Україні, проте близько 200 варіантів стосуються роботи за кордоном.

Реклама

Від загальної кількості вакансій ті, що пропонують віддалену роботу, займають 20%. Зокрема, в Україні шукають спеціалістів у таких сферах:

  • IT, комп'ютери, інтернет;
  • секретаріат, діловодство, АГВ;
  • продаж, закупівля;
  • маркетинг, реклама, PR.

На цю роботу готові брати людей без досвіду. Зокрема 37,5% цих оголошень пропонують саме таким кандидатам.

За кордоном для українців без досвіду доступні 11,5% вакансій із тих, що стосуються віддаленої роботи. Це такі сфери:

Реклама
  • IT, комп'ютери, інтернет;
  • маркетинг, реклама, PR;
  • продаж, закупівля;
  • дизайн, творчість.

Скільки можна заробити дистанційно

На початку квітня середня зарплата на всі ці вакансії для дистанційної роботи як в Україні, так і закордоном, становила 27 000 грн.

Якщо ви не маєте досвіду роботи, то плату вам пропонують меншу. За даними на початку квітня середня зарплата для таких кандидатів сягнула 21 000 грн.

Скільки зароблятимуть українці після війни

"Сьогодні" поспілкувалися з економістом та фінансовим аналітиком Олексієм Кущем і дізналися, на які зарплати варто очікувати українцям після війни.

За словами експерта, все залежатиме від строків завершення війни і початку відновлення економіки. Є два можливих сценарії.

Перший війна в Україні завершується швидко, що зробить 2022 рік роком економічного падіння, найбільшого в нашій історії. Після нього на нас чекає швидке відновлення, і, як стверджує експерт, 2023 рік може стати роком найбільшого економічного зростання в нашій історії.

За таких умов багато грошей вкладатиметься в інфраструктурне відновлення. І всі українці, які не виїхали за кордон, почнуть працювати, і їхня заробітна плата може бути високою.

Другий сценарій війна триватиме довго, перспективи на швидке економічне зростання зникнуть. А, відповідно, рівень зарплат буде досить низький.

Водночас Кущ зауважив, що є ще один фактор, який може зіграти роль в обох варіантах розвитку подій.

"Це можливість рецесії (падіння економіки) в Європейському Союзі і в єврозоні. Це може бути, якщо, наприклад, падіння виникне на тлі високої інфляції, що може призвести до скорочення бізнес активності й робочих місць. І тоді українські мігранти, які працюють, наприклад, у Польщі, можуть втратити роботу, і їм доведеться повертатись. Це може бути теж фактор, який змінюватиме динаміку заробітних плат", пояснив експерт.

Ми також писали, скільки українців втратили заробіток під час війни, та що змінилося в українських трудових відносинах на період воєнного стану.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Надійний тил
Допомогти Героям!
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Первинка
Що буде із квартирами після війни?
Наслідки для інвесторів
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Фінансовий фронт
Що буде з доларом?
Майбутнє гривні
Енергозалежність
Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
12%
Кінець газової імперії РФ близько
Green energy
Зелена трансформація України
Опитування Gradus
Чи готовий бізнес платити зарплати
1
Ні, виплат не буде Ні, виплат не буде
2
Так, на 100% Так, на 100%
3
Так, але від 50 до 69% Так, але від 50 до 69%
4
Поки що важко сказати Поки що важко сказати
5
Тільки до 30% Тільки до 30%
6
Так, на 30-49% Так, на 30-49%
7
Від 70 до 99% Від 70 до 99%
8
Навіть більше ніж на 100% Навіть більше ніж на 100%
До чого готуватись працівникам

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Цінова політика
Пальне у квітні
Що буде на АЗС?
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
33,00
33,00
-
-
33,50
33,40
-
-
33,52
33,43
-
-
33,52
33,38
-
-
33,52
33,43
-
-
34,00
33,00
-
-
-
33,38
-
-
-
-
-
-
Удар по агресору
Світ карає Росію санкціями
Коли буде ефект?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти