Найбільше за 10 років: скільки українців втратили заробіток під час війни

Розповідаємо, як війна РФ проти України вплинула на ринок праці, та як сильно від цього постраждали українці

Після введення воєнного стану багато українців втратили роботу чи зарплату / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, КГГА

Після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, багато людей втратили роботу, або ж частину зарплати. Через місяць воєнних дій деякі підприємства почали відновлювати роботу та адаптовуватись до нових умов. Проте не всі з них готові набирати нових працівників чи повертати зарплати на довоєнний рівень.

Як показало опитування аналітичного центру кадрового порталу grc.ua, криза на ринку праці через війну б'є саме по зарплатах українців.

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Вплив війни на український бізнес

Найбільше від воєнної кризи постраждав мікро- та малий бізнес. Компанії з цієї категорії бізнесу складають майже половину тих, що повністю припинили роботу через війну. Компанії, що складаються з понад 500 працівників, переважно не зупинили роботу зовсім, або ж частково залежно від регіону України.

Більшість із них намагалися допомогти своїм співробітникам. 14,8% з 311 опитаних компаній перевезли людей із сім'ями в безпечні регіони. 20% компаній виплатили одноразову фінансову допомогу до заробітної плати. 14% виплатили всю заробітну плату, незважаючи на відсутність роботи.

Водночас 30% опитаних взагалі не змогли ніяк допомогти своїм працівникам. А частина взагалі змушена була відправити людей у відпустки за власним рахунком, скоротити їм заробітну плату або ж взагалі звільнити.

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Найбільший удар на заробітні плати з 2014 року

Криза на ринку праці, що спричинена війною, найбільше за останні роки вплинула на заробітні плати українців.

"Наприклад, у 2014 році, у рік військової ескалації РФ на Донеччині та Луганщині, 14% компаній на всій території України скоротили щомісячні виплати своїм співробітникам, а майже третина компаній (28%) намагалася утримувати зарплату у гривні у той час, коли відбулася девальвація та знецінення національної валюти. У кризовий пандемічний рік 35,2% компаній озвучували готовність зменшувати розмір зарплати", – йдеться у результатах опитування.

А от цього 2022 року лише 22% компаній зберегли розмір зарплати довоєнних часів та надали додаткову матеріальну допомогу. Інші 78% опитаних компаній скоротили зарплату, або ж запровадили інші заходи.

Скільки зароблятимуть українці після війни

"Сьогодні" поспілкувалися із економістом та фінансовим аналітиком Олексієм Кущем і дізналися, на які зарплати варто очікувати українцям після війни.

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За словами експерта, все залежатиме від строків завершення війни і початку відновлення економіки. Є два можливих сценарії.

Перший – війна в Україні завершується швидко, що зробить 2022 рік роком економічного падіння, найбільшого в нашій історії. Після нього на нас чекає швидке відновлення, і, як стверджує експерт, 2023 рік може стати роком найбільшого економічного зростання в нашій історії.

За таких умов багато грошей вкладатиметься у інфраструктурне відновлення. І всі українці, які не виїхали за кордон, почнуть працювати, і їхня заробітна плата може бути високою.

Другий сценарій – війна триватиме довго, перспективи на швидке економічне зростання зникнуть. А, відповідно, рівень зарплат буде досить низький.

Водночас Кущ зауважив, що є ще один фактор, який може зіграти роль в обох варіантах розвитку подій.

"Це можливість рецесії (падіння економіки) в Європейському Союзі і в єврозоні. Це може бути, якщо, наприклад, падіння виникне на тлі високої інфляції, що може призвести до скорочення бізнес активності й робочих місць. І тоді українські мігранти, які працюють, наприклад, в Польщі, можуть втратити роботу, і їм доведеться повертатись. Це може бути теж фактор, які змінюватиме динаміку заробітних плат", – пояснив експерт.

В Україні змінилися умови праці під час війни

Раніше ми розповідали, що змінилося в українських трудових відносинах на період воєнного стану.

Відтепер роботодавці можуть укладати з працівниками термінові трудові договори. Вони можуть тривати як протягом всього періоду воєнного стану, так і на час заміщення іншого працівника.

Закон також дозволяє збільшити тривалість робочого часу на період воєнного стану до 60 годин на тиждень. Якщо ви працювали за скороченою тривалістю робочого часу, то вам її можуть підняти до 50 годин на тиждень.

Також "Сьогодні" розповідали, які трудові права мають учасники територіальної оборони відповідно до Закону України. Читайте і про те, де українцям знайти роботу.