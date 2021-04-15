Квартири в оренду з правом викупу та дешева іпотека. Українцям готують доступне житло по-новому

В ході "Великий будівництва" запустять лізинг на житло, а поточна програма кредитування стане ширшою. Перший крок до таких змін вже зроблений

Верховна Рада зробила крок до реалізації президентської програми доступного житла. Парламент прийняв у першому читанні законопроєкт № 5308, який дозволить видати близько 8 тисяч іпотечних кредитів на житло і передати 12 тисяч квартир у фінансовий лізинг.

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Реалізовувати президентську програму буде створене "Укрфінжитло". Українці зможуть оформити іпотечний кредит терміном до 30 років з першим внеском 20%. Ставка за кредитом буде фіксованою – 7% на рік, що набагато вигідніше за пропозиції комерційних банків.

Також житло можна буде придбати в лізинг під 5% річних, без першого внеску.

"Це другий етап впровадження президентської ініціативи для забезпечення громадян України доступним житлом. Незабаром ми суттєво масштабуємо наявну програму іпотеки під 7%, забезпечивши розвиток ринку іпотечного кредитування... Придбати житло у лізинг під 5% річних зможуть сотні сімей медиків, військовослужбовців, педагогів, поліцейських та рятувальників", – пояснив заступник голови Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

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"Сотні тисяч громадян потребують покращення житлових умов, але за наявних обставин більшість із них не може собі дозволити придбати житло" , – зазначив генеральний директор "Укрфінжитло" Василь Шкурак.

За його словами, такі програми є у всіх розвинених країнах світу. Ухвалення закону в цілому дозволить розпочати масштабну державну програму доступної іпотеки і в Україні.

Нагадаємо, пріоритетними групами для участі в програмі лізингу стануть не всі. В першу чергу він запускається для таких категорій:

військові;

вчителя;

медики;

поліцейські;

внутрішньо переміщені особи;

соціально незахищені верстви населення.

Як раніше повідомляв Кирило Тимошенко, в 2021 році президентська програма "Велике будівництво" буде розширена. Крім чисто інфраструктурних проектів та розвитку мережі доріг, садків, шкіл, лікарень та спортивних об'єктів, буде запущена "Велика реставрація" пам'ятників культури, програми доступної іпотеки та лізингу житла, розвитку авіа- та залізничного сполучення між регіонами України та багато іншого.

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А про діючі правила і вартість доступного іпотечного кредитування дізнавайтеся з відеосюжету:

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