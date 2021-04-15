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Квартиры в аренду с правом выкупа и дешевая ипотека. Украинцам готовят доступное жилье по-новому

15 апреля, 09:57

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В ходе "Большой стройки" запустят лизинг на жилье, а уже работающая программа кредитования станет шире. Первый шаг к таким изменениям уже сделан

Верховная Рада сделала шаг к реализации президентской программы доступного жилья. Парламент принял в первом чтении законопроект № 5308, который позволит выдать около 8 тысяч ипотечных кредитов на жилье и передать 12 тысяч квартир в финансовый лизинг.

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Реализовывать президентскую программу будет созданное "Укрфинжитло". Украинцы смогут оформить ипотечный кредит сроком до 30 лет с первым взносом 20%. Ставка по кредиту будет фиксированной – 7% в год, что намного выгоднее предложений коммерческих банков.

Также жилье можно будет приобрести в лизинг под 5% годовых, без первого взноса.

"Это второй этап внедрения президентской инициативы для обеспечения граждан Украины доступным жильем. Вскоре мы существенно масштабируем имеющуюся программу ипотеки под 7%, обеспечив развитие рынка ипотечного кредитования... Купить жилье в лизинг под 5% годовых смогут сотни семей медиков, военнослужащих, педагогов, полицейских и спасателей",объяснил заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

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"Сотни тысяч граждан нуждаются в улучшении жилищных условий, но при существующих обстоятельствах большинство из них не может себе позволить приобрести жилье", – отметил генеральный директор "Укрфинжитло" Василий Шкураков.

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По его словам, такие программы существуют во всех развитых странах мира. Принятие закона в целом позволит начать масштабную государственную программу доступной ипотеки и в Украине.

Напомним, приоритетными группами для участия в программе лизинга станут не все. В первую очередь он запускается для таких категорий:

  • военные;
  • учителя;
  • медики;
  • полицейские;
  • внутренне перемещенные лица;
  • социально незащищенные слои населения.

Как ранее сообщал Кирилл Тимошенко, в 2021 году президентская программа "Большая стройка" будет расширена. Кроме чисто инфраструктурных проектов и развития сети дорог, садиков, школ, больниц и спортивных объектов, будет запущена "Большая реставрация" памятников культуры, программы доступной ипотеки и лизинга жилья, развития авиа- и железнодорожного сообщения между регионами Украины и многое другое.

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А о действующих правилах и стоимости доступного ипотечного кредитования узнавайте из видеосюжета:

Видео: Сегодня

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недвижимость жилье ипотека кредиты лизинг кредитование законопроект Большая стройка

Источник: Сегодня

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