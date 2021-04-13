Лізинг квартир під 5% став ближчим: що вирішила Верховна Рада

В Україні дали старт оновленню програми доступної іпотеки під 7% і запуску фінансового лізингу житла під 5% річних. Це передбачає законопроєкт № 5308, який Верховна Рада прийняла в першому читанні 263 голосами.
Проти не голосував ніхто, утрималися – 33, не голосували 17 нардепів.
Згідно з документом, до компанії "Укрфінжитло", яка нині займається реалізацією держпрограми, приєднається Державна іпотечна установа (ДІУ). Після цього з'являться нові фінансово-кредитні механізми, що і дозволить запустити фінансовий лізинг житла.
Пріоритетними групами для участі в програмі лізингу стануть не всі. Передусім, програма запускається для таких категорій:
- військові;
- вчителі;
- медики;
- поліцейські;
- внутрішньо переміщені особи;
- соціально незахищені верстви населення.
Документ ще будуть доопрацьовувати до другого читання.
Нагадаємо, перші сім'ї вже отримали квартири у кредит під 7%. Наразі у держпрограмі беруть участь сім банків, але цей список буде розширюватися.
Детальніше про чинні правила та вартість доступного іпотечного кредитування дізнавайтеся з відеосюжету:
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