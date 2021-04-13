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Лізинг квартир під 5% став ближчим: що вирішила Верховна Рада

13 квітня, 19:05

Ксенія Капустинська , Ігор Тимофєєв

Програму доступної іпотеки під 7% оновлять, а дешевий лізинг введуть для окремих категорій українців

В Україні дали старт оновленню програми доступної іпотеки під 7% і запуску фінансового лізингу житла під 5% річних. Це передбачає законопроєкт № 5308, який Верховна Рада прийняла в першому читанні 263 голосами.

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Проти не голосував ніхто, утрималися – 33, не голосували 17 нардепів.

Згідно з документом, до компанії "Укрфінжитло", яка нині займається реалізацією держпрограми, приєднається Державна іпотечна установа (ДІУ). Після цього з'являться нові фінансово-кредитні механізми, що і дозволить запустити фінансовий лізинг житла.

Пріоритетними групами для участі в програмі лізингу стануть не всі. Передусім, програма запускається для таких категорій:

  • військові;
  • вчителі;
  • медики;
  • поліцейські;
  • внутрішньо переміщені особи;
  • соціально незахищені верстви населення.
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Документ ще будуть доопрацьовувати до другого читання.

Нагадаємо, перші сім'ї вже отримали квартири у кредит під 7%. Наразі у держпрограмі беруть участь сім банків, але цей список буде розширюватися.

Детальніше про чинні правила та вартість доступного іпотечного кредитування дізнавайтеся з відеосюжету:

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іпотека Верховна Рада квартири кредити лізинг кредитування доступне житло законопроекти

Джерело: Сьогодні

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