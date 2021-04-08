В Україні подорожчала іпотека: реальні ставки на первинному та вторинному ринку

Українські банки видали іпотечні кредити на загальну суму 457,9 млн грн за лютий-2021, що на 40% більше, ніж було в січні. Кількість нових угод за місяць зросла на 39%, за рік – на 35%. Тобто значне зростання відбулося ще до запуску програми доступної іпотеки під 7%. Середні реальні ставки при цьому зросли:

первинний ринок – 17,1% (в січні було 15,9%);

вторинний ринок – 13,9% (було 13,8%).

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Про це свідчать результати опитування, яке провів Національний банк України (НБУ).

"Зростання іпотечного кредитування відбувається переважно завдяки кредитам на купівлю житла на вторинному ринку нерухомості. Якщо порівняти з січнем, в лютому обсяги видачі на вторинному ринку зросли на 47%, або на 124,2 млн грн, на первинному ринку – на 13%, або на 7,7 млн грн", – пояснили в НБУ.

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А середній розмір кредиту на купівлю житла знову зріс – до 742 тис. гривень.

Нагадаємо, раніше ми розібралися, на кого розрахована програма іпотеки під 7%.

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