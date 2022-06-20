Диво скінчилося? Що відбувається з цінами на оренду квартири у Києві

Ринок оренди квартир у Києві перестав дивувати рекордно низькими цінами, хороших пропозицій по 3000 грн більше не знайти.
Про це свідчать дані площадки OLX.
Найдешевше, що вдалося знайти у столиці – оренда однокімнатної квартири у не найкращому стані, у хрущовці, у Святошинському районі. За неї просять 4300 грн на місяць, плюс застава та половина суми ріелтору.
Є ще варіант за 2500 грн на Дорогожичах, але це скоріше комуналка із загальною кухнею на 4 кімнати, а не повноцінна, окрема квартира.
За 5000 грн однушок вже більше, але всі вони далеко від центру, переважно в Деснянському районі столиці.
Більш привабливі варіанти з зручностями і ближче до центру здаються за різні ціни, від 7 до 26 тис. грн.
Двокімнатні та трикімнатні квартири
Тут пристойний варіант з усіма зручностями можна зняти від 10 тис. грн, залежно від району.
А ось у самому центрі центрі ціни практично не зрушили і становлять вище 20 тис. грн, а то й усіх 30 тис.
З трикімнатними ситуація схожа, можна знайти на будь-який смак і значно дешевше, ніж до війни, але ось елітні трьошки в центрі в ціні не впали.
Ціни на квартири у Києві
Раніше президент АФНУ (Асоціації спеціалістів з нерухомості) Юрій Піта розповів, що на бюджетне житло у столиці завжди буде попит і суттєвих змін у ціні чекати не варто.
Все ж таки деяке здешевлення житла можна очікувати, оскільки пропозицій на ринку буде достатньо, і їх кількість буде перевищувати попит, але чекати цього досить ризиковано.
Тому якщо ви потребуєте житла і накопичили достатню суму, то купуйте квартиру в Києві вже зараз, радить експерт.
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