Диво скінчилося? Що відбувається з цінами на оренду квартири у Києві

Розповідаємо, що відбувається на ринку оренди житла у столиці 20 червня

Ціни на оренду квартир у Києві перестали бути рекордно низькими / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ринок оренди квартир у Києві перестав дивувати рекордно низькими цінами, хороших пропозицій по 3000 грн більше не знайти.

Про це свідчать дані площадки OLX.

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Найдешевше, що вдалося знайти у столиці – оренда однокімнатної квартири у не найкращому стані, у хрущовці, у Святошинському районі. За неї просять 4300 грн на місяць, плюс застава та половина суми ріелтору.

Пропозиція по оренді однокімнатної квартири / Фото: скріншот

Є ще варіант за 2500 грн на Дорогожичах, але це скоріше комуналка із загальною кухнею на 4 кімнати, а не повноцінна, окрема квартира.

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Пропозиція на сайті ОЛХ / Фото: скріншот

За 5000 грн однушок вже більше, але всі вони далеко від центру, переважно в Деснянському районі столиці.

Більш привабливі варіанти з зручностями і ближче до центру здаються за різні ціни, від 7 до 26 тис. грн.

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Ціни на оренду однокімнатних квартир у Києві / Фото: скріншот

Двокімнатні та трикімнатні квартири

Тут пристойний варіант з усіма зручностями можна зняти від 10 тис. грн, залежно від району.

А ось у самому центрі центрі ціни практично не зрушили і становлять вище 20 тис. грн, а то й усіх 30 тис.

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Києві / Фото: скріншот

З трикімнатними ситуація схожа, можна знайти на будь-який смак і значно дешевше, ніж до війни, але ось елітні трьошки в центрі в ціні не впали.

Ціни на квартири у Києві

Раніше президент АФНУ (Асоціації спеціалістів з нерухомості) Юрій Піта розповів, що на бюджетне житло у столиці завжди буде попит і суттєвих змін у ціні чекати не варто.

Все ж таки деяке здешевлення житла можна очікувати, оскільки пропозицій на ринку буде достатньо, і їх кількість буде перевищувати попит, але чекати цього досить ризиковано.

Тому якщо ви потребуєте житла і накопичили достатню суму, то купуйте квартиру в Києві вже зараз, радить експерт.

"Сьогодні" раніше писали, які зміни у зведенні новобудов чекають на українців і розповідали, що зараз робити з квартирами в Ірпені та Бучі.