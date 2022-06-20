Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Україна в ЄС 💪 Казахстан проти Кремля 🚨 Під обстрілами Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини нерухомості

Диво скінчилося? Що відбувається з цінами на оренду квартири у Києві

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
20 червня, 15:04
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, що відбувається на ринку оренди житла у столиці 20 червня
Ціни на оренду квартир у Києві перестали бути рекордно низькими
Ціни на оренду квартир у Києві перестали бути рекордно низькими / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ринок оренди квартир у Києві перестав дивувати рекордно низькими цінами, хороших пропозицій по 3000 грн більше не знайти.

Про це свідчать дані площадки OLX.

Реклама

Найдешевше, що вдалося знайти у столиці – оренда однокімнатної квартири у не найкращому стані, у хрущовці, у Святошинському районі. За неї просять 4300 грн на місяць, плюс застава та половина суми ріелтору.

Пропозиція по оренді однокімнатної квартири
Пропозиція по оренді однокімнатної квартири / Фото: скріншот

Є ще варіант за 2500 грн на Дорогожичах, але це скоріше комуналка із загальною кухнею на 4 кімнати, а не повноцінна, окрема квартира.

Реклама

Пропозиція на сайті ОЛХ
Пропозиція на сайті ОЛХ / Фото: скріншот

За 5000 грн однушок вже більше, але всі вони далеко від центру, переважно в Деснянському районі столиці.

Більш привабливі варіанти з зручностями і ближче до центру здаються за різні ціни, від 7 до 26 тис. грн.

Реклама

Ціни на оренду однокімнатних квартир у Києві
Ціни на оренду однокімнатних квартир у Києві / Фото: скріншот

Двокімнатні та трикімнатні квартири

Тут пристойний варіант з усіма зручностями можна зняти від 10 тис. грн, залежно від району.

А ось у самому центрі центрі ціни практично не зрушили і становлять вище 20 тис. грн, а то й усіх 30 тис.

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Києві
Ціни на оренду двокімнатних квартир в Києві / Фото: скріншот

З трикімнатними ситуація схожа, можна знайти на будь-який смак і значно дешевше, ніж до війни, але ось елітні трьошки в центрі в ціні не впали.

Ціни на квартири у Києві

Раніше президент АФНУ (Асоціації спеціалістів з нерухомості) Юрій Піта розповів, що на бюджетне житло у столиці завжди буде попит і суттєвих змін у ціні чекати не варто.

Все ж таки деяке здешевлення житла можна очікувати, оскільки пропозицій на ринку буде достатньо, і їх кількість буде перевищувати попит, але чекати цього досить ризиковано.

Тому якщо ви потребуєте житла і накопичили достатню суму, то купуйте квартиру в Києві вже зараз, радить експерт.

"Сьогодні" раніше писали, які зміни у зведенні новобудов чекають на українців і розповідали, що зараз робити з квартирами в Ірпені та Бучі.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Головне про гроші
Бізнес News
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,69 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Ринок праці під час війни
Абетка для тих, хто шукає роботу
Отримати поради від А до Я
Грошове питання
Що буде із курсом долара?
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
50,50
50,00
55,00
41,90
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
42,63
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
57,99
43,04
-
50,00
55,00
41,95
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Просвіщайся
Мова грошей
SWIFT – це міжнародна система платежів. До неї підключені практично всі банки та фінансові компанії світу. За SWIFT-реквізитами можна поповнити картку з будь-якої країни.
Аналіз
Матеріальні втрати економіки (млн $)
1
Житлові будинки Житлові будинки
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активи підприємств Активи підприємств
11 499
4
Цивільні аеропорти Цивільні аеропорти
6 817
5
Залізнична інфраструктура Залізнична інфраструктура
2 672
6
Мости Мости
1 692
7
Навчальні заклади Навчальні заклади
1 621
8
Заклади охорони здоров'‎я Заклади охорони здоров'‎я
1 147
9
Земельний фонд Земельний фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все про збитки
TОП-5 у Польщі
Найпопулярніші сфери
IT

IT

Логістика

Логістика

Фінанси

Фінанси

Аналітика даних

Аналітика даних

Інтернет-торгівля

Інтернет-торгівля

Які професії затребувані
Must Know
Штрафи для водіїв під час війни

Керування авто в стані сп’яніння – від 17 тис. грн

Керування авто в стані сп’яніння – від 17 тис. грн

Відсутність страхового поліса – від 425 грн

Відсутність страхового поліса – від 425 грн

Порушення габаритно-вагових норм – від 8500 грн

Порушення габаритно-вагових норм – від 8500 грн

Використання “заглушок” – 510 грн

Використання “заглушок” – 510 грн

Не ввімкнена аварійка – 425 грн

Не ввімкнена аварійка – 425 грн
Вибір українців
Які авто привозять з закордону
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Більше про вживані авто
Ціна питання
Скільки коштує оренда житла в Іспанії?
Відповідь
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

20764.43

Dogecoin (DOGE)

0.06

Ethereum (ETH)

1153.23

Litecoin (LTC)

53.48

Ripple (XRP)

0.33

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти