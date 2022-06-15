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Последний шанс продать? Что делать с недвижимостью в Ирпене и Буче

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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15 июня, 13:51
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Эксперт рассказал, стоит ли спешить с продажей недвижимости на территории Киевской области
С продажей недвижимости в Киевской области лучше подождать
С продажей недвижимости в Киевской области лучше подождать / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Жизнь в разрушенных Ирпене и Буче понемногу восстанавливается и у многих людей возникает вопрос – что делать с недвижимостью ?

"Сегодня" спросили у эксперта и узнали, стоит ли продавать квартиры сейчас или лучше подождать.

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Итак, по словам президента АСНУ (Ассоциации специалистов по недвижимости) Юрия Питы, в сложившейся ситуации на жилье в таких регионах вообще трудно найти покупателя.

"Не будет сейчас покупателя по хорошей цене на такие объекты. Эти регионы вообще не будут сейчас рассматриваться как рынок, потому что в объекте недвижимости учитывается не только его состояние, но и инфраструктура, и безопасность, и возможность нормального проживания в регионе", – говорит эксперт.

В настоящее время Ирпень и Буча находятся в процессе восстановления и сегодня не время продавать там свою квартиру, если вы хотите сделать это по достойной цене.

"Если нет каких-либо срочных потребностей в продаже, то не нужно этого делать. Города восстанавливаются и рынок постепенно вернется", – советует Юрий Пита.

Также эксперт не исключает, что сейчас появятся люди, которые захотят очень дешево купить жилье в таких городах, и не только там, чтобы потом продать его подороже, так что спешить не нужно.

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Цены вернутся?

Юрий Пита отмечает, что восстановление Киевской области это дело чести, поэтому на восстановление Бучи, Ирпеня, Гостомеля и Бородянки обещают выделить неплохие ресурсы.

Это означает, что есть шанс постепенного полного возобновления там рынка недвижимости и возврата цен на довоенный уровень.

А вот о росте цен говорить пока рано, поскольку в ближайший год вряд ли все будет отстроено до довоенного уровня.

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Компенсация за разрушенное жилье

14 июня Кабмин упростил механизм фиксации разрушений и повреждений жилых зданий из-за обстрелов со стороны РФ.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, ранее справку об ущербе каждый гражданин составлял в произвольной форме, а сейчас ее унифицировали.

После этого данные будут вноситься в единую базу, которую обещают создать в ближайшее время и украинцы смогут получить специальный цифровой документ, подтверждающий причиненный им вред.

О том, сколько домов захватчики повредили или уничтожили по предварительным подсчетам, читайте в нашем материале.

"Сегодня" писал, какой план восстановления экономики для украинских городов раньше и раньше возобновлялся, в каких случаях уже возобновилось активное строительство.

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