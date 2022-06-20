Чудо кончилось? Что происходит с ценами на аренду квартиры в Киеве

Рассказываем, что происходит на рынке аренды жилья в столице 20 июня

Цены на аренду квартир в Киеве перестали быть рекордно низкими / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Рынок аренды квартир в Киеве перестал удивлять рекордно низкими ценами, хороших предложений по 3000 грн больше не найти.

Об этом свидетельствуют данные площадки OLX.

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Самое дешевое, что удалось найти в столице – аренда однокомнатной квартиры в не самом лучшем состоянии, в хрущевке, в Святошинском районе. За нее просят 4300 грн в месяц, плюс залог и половина суммы риэлтору.

Предложение по аренде однокомнатной квартиры / Фото: скриншот

Есть еще вариант за 2500 грн на Дорогожичах, но это скорее коммуналка с общей кухней на 4 комнаты, а не полноценная, отдельная квартира.

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Предложение на сайте ОЛХ / Фото: скриншот

За 5000 грн однушек уже больше, но все они далеко от центра, преимущественно в Деснянском районе столицы.

Более привлекательные варианты с удобствами и поближе к центру сдаются за самые разные цены, от 7 до 26 тыс. грн.

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Цены на аренду однокомнатных квартир в Киеве / Фото: скриншот

Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры

Тут приличный вариант со всеми удобствами можно снять от 10 тыс. грн, в зависимости от района.

А вот в самом центре центре цены практически не сдвинулись и уходят выше 20 тыс. грн, а то и всех 30 тыс.

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Киеве / Фото: скриншот

С трехкомнатными ситуация похожая, можно найти на любой вкус и значительно дешевле, чем до войны, но вот элитные трешки в центре в цене не упали.

Цены на квартиры в Киеве

Ранее президент АФНУ (Ассоциации специалистов по недвижимости) Юрий Пита рассказал, что на бюджетное жилье в столице всегда будет спрос и существенных изменений в цене ждать не стоит.

Все же некоторое удешевления жилья можно ожидать, поскольку предложений на рынке будет достаточно, и их количество будет превышать спрос, но ждать этого достаточно рискованно.

Поэтому если вы нуждаетесь в жилье и накопили достаточную сумму, то покупайте квартиру в Киеве уже сейчас, советует эксперт.

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