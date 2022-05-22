Ціна на житло впаде до критичного рівня: чого очікувати українцям вже зовсім скоро

Експерти прогнозують, що така ситуація протримається кілька років

Падіння цін буде приголомшливим / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ціни на нерухомість в України можуть впасти до критичної позначки, і протримається це падіння, за прогнозами експертів, не один рік. Причини такого явища загальновідомі — загальне падіння ВВП та зниження попиту на житло.

Про це повідомили член Ради з матеріальних активів Міжнародного комітету зі Стандартів оцінки (IVSC) Людмила Сімонова та кандидат економічних наук Сергій Следзь, пише ZN.UA.

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За їхніми словами, найближчим часом забудовники змушені будуть знизити ціни на готове житло, хоч поки ніхто такого наміру і немає.

"Падіння цін на житло буде приголомшливим у найближчі післявоєнні часи і протримається кілька років. Тому що відбудеться загальне падіння ВВП – його не створюватимуть бізнеси, які зникли або зупинилися. Тобто, загальна сума грошей, яка обертатиметься на ринку нерухомості, стане значно меншою", – зазначають аналітики.

Окрім чиннику ВВП, ще однією причиною такого сценарію стане зниження попиту на житло, оскільки чимало людей покинули країну. Відповідно вони не братимуть участі у створенні ВВП, не створюватимуть і попиту на квартири.

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Попит відновиться дуже швидко

Попри вищесказане, попит на житло відновиться швидко, а сприятиме цьому отримання Україною від Росії компенсації за знищене майно.