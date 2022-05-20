Заграничная жизнь: во сколько обойдется покупка квартиры в новостройке в Польше

Рассказываем, за сколько можно купить собственную квартиру в новостройке в Варшаве

Приобрести квартиру в Польше можно до 5900 долл. за кв. м. / Фото: Коллаж: Сегодня, скриншот

Многие украинцы, которых война заставила выехать за границу, в частности в Польшу, уже выразили свое желание остаться там и строить дальнейшую жизнь, некоторые даже находятся в поисках собственного жилья.

"Сегодня" расскажет вам о ценах и вариантах новостроек в Варшаве.

Реклама

Купить жилье в Варшаве, по данным geoln.com, можно по цене от 640 до 5900 долл. за кв. м. (19200–117000 грн).

Так, самый дорогой объект, который мы нашли на сервисе, это многоэтажка, расположенная ориентировочно в 1,5 км от центра, имеет подземный паркинг, зону для фитнеса и т.д. Квартиры размером от 39 квадратных метров, то есть самая дешевая обойдется в 230,1 тыс. долл. или 6,9 млн грн. Продается с "черными стенами" и выглядит так:

Вариант квартиры / Фото: скриншот

Реклама

Вариант квартиры / Фото: скриншот

Среди других таких довольно дорогих вариантов:

Варианты квартир в Варшаве / Фото: скриншот

Реклама

Варианты квартир в Варшаве / Фото: скриншот

Самый дешевый вариант, который нам попался, стоит 640 долл. за кв. м. Расположена новостройка в 8,5 км от центра Варшавы, недалеко от школы и детского сада, ее квартиры размером от 34 м. кв. Проект новостройки выглядит так:

Варианты квартир в Варшаве / Фото: скриншот

Варианты квартир в Варшаве / Фото: скриншот

Среди других относительно недорогих вариантов могут быть не только многоэтажки, но и современные таунхаусы:

Варианты квартир в Варшаве / Фото: скриншот

Варианты квартир в Варшаве / Фото: скриншот

Какие преимущества дает собственное жилье в Польше?

Если у вас есть собственное жилье в Польше, то можете воспользоваться некоторыми преимуществами:

это помогает в получении мультивизы;

это дает право не подтверждать бронирование отеля при оформлении польской визы, а просто прописаться в своей квартире (что станет плюсом и при оформлении ПНП);

это позволяет купить автомобиль в Польше и зарегистрировать его по месту прописки.

Раньше мы рассказывали всю правду о жизни украинцев в Польше: сколько стоит жилье, питание, транспорт и т.д.

Также мы писали, почему украинцы могут потерять финансовую помощь в Польше.