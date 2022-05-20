Деньги
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герои Сегодня 🚑 Эвакуация с "Азовстали" ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости недвижимости

Заграничная жизнь: во сколько обойдется покупка квартиры в новостройке в Польше

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 мая, 18:14
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, за сколько можно купить собственную квартиру в новостройке в Варшаве
Приобрести квартиру в Польше можно до 5900 долл. за кв. м.
Приобрести квартиру в Польше можно до 5900 долл. за кв. м. / Фото: Коллаж: Сегодня, скриншот

Многие украинцы, которых война заставила выехать за границу, в частности в Польшу, уже выразили свое желание остаться там и строить дальнейшую жизнь, некоторые даже находятся в поисках собственного жилья.

"Сегодня" расскажет вам о ценах и вариантах новостроек в Варшаве.

Реклама

Купить жилье в Варшаве, по данным geoln.com, можно по цене от 640 до 5900 долл. за кв. м. (19200–117000 грн).

Так, самый дорогой объект, который мы нашли на сервисе, это многоэтажка, расположенная ориентировочно в 1,5 км от центра, имеет подземный паркинг, зону для фитнеса и т.д. Квартиры размером от 39 квадратных метров, то есть самая дешевая обойдется в 230,1 тыс. долл. или 6,9 млн грн. Продается с "черными стенами" и выглядит так:

Вариант квартиры
Вариант квартиры / Фото: скриншот

Реклама

Вариант квартиры
Вариант квартиры / Фото: скриншот

Среди других таких довольно дорогих вариантов:

Варианты квартир в Варшаве
Варианты квартир в Варшаве / Фото: скриншот

Реклама

Варианты квартир в Варшаве
Варианты квартир в Варшаве / Фото: скриншот

Самый дешевый вариант, который нам попался, стоит 640 долл. за кв. м. Расположена новостройка в 8,5 км от центра Варшавы, недалеко от школы и детского сада, ее квартиры размером от 34 м. кв. Проект новостройки выглядит так:

Варианты квартир в Варшаве
Варианты квартир в Варшаве / Фото: скриншот

Варианты квартир в Варшаве
Варианты квартир в Варшаве / Фото: скриншот

Среди других относительно недорогих вариантов могут быть не только многоэтажки, но и современные таунхаусы:

Варианты квартир в Варшаве
Варианты квартир в Варшаве / Фото: скриншот

Варианты квартир в Варшаве
Варианты квартир в Варшаве / Фото: скриншот

Какие преимущества дает собственное жилье в Польше?

Если у вас есть собственное жилье в Польше, то можете воспользоваться некоторыми преимуществами:

  • это помогает в получении мультивизы;
  • это дает право не подтверждать бронирование отеля при оформлении польской визы, а просто прописаться в своей квартире (что станет плюсом и при оформлении ПНП);
  • это позволяет купить автомобиль в Польше и зарегистрировать его по месту прописки.

Раньше мы рассказывали всю правду о жизни украинцев в Польше: сколько стоит жилье, питание, транспорт и т.д.

Также мы писали, почему украинцы могут потерять финансовую помощь в Польше.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,77 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Грядущая продовольственная катастрофа
Новая обложка The Economist
Денежный вопрос
Что будет с ценами на бензин?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
41,84
39,86
42,31
37,47
44,50
44,00
46,00
38,36
52,00
51,00
57,00
39,00
-
39,79
42,29
34,00
-
-
54,99
38,81
-
-
-
39,00
-
51,00
57,00
38,97
-
39,86
42,31
39,65
-
39,50
42,29
-
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
Военные ОВГЗ — это разновидность облигаций. Мало чем отличаются от обычных бумаг. Приобретая их, вы поддерживаете ВСУ и нашу экономику в военное время, а приятным бонусом получаете до 11,5% годовых.
TOP-5 в Украине
Самые востребованные сферы
Транспорт и логистика

Транспорт и логистика

IТ и интернет

IТ и интернет

Строительство

Строительство

Рабочий персонал

Рабочий персонал

Продажи

Продажи

На какие профессии спрос
Анализ
Материальные потери экономики
1
Недвижимость Недвижимость
$32,6 млн
2
Инфраструктура Инфраструктура
$31,6 млн
3
Объекты добычи и переработки Объекты добычи и переработки
$11,9 млн
4
Социальные объекты Социальные объекты
$8,5 млн
5
Объекты энергетики Объекты энергетики
$3,7 млн
6
Ценное движимое имущество Ценное движимое имущество
$2,77 млн
7
С/х объекты и лесное хозяйство С/х объекты и лесное хозяйство
$1 млн
Кто заплатит украинцам?
Must Know
Штрафы для пешеходов и велосипедистов

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Валюта
Когда разморозят курс доллара?
Узнать
Цены
Что подорожало больше всего за год
1
Овощи Овощи
67,2%
2
Макаронные изделия Макаронные изделия
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукты Фрукты
23,5%
5
Рыба Рыба
22,1%
6
Хлеб Хлеб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сыр и творог Сыр и творог
18,8%
9
Мясо Мясо
15,3%
10
Подсолнечное масло Подсолнечное масло
14,7%
Знать больше
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29449.11

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1986.54

Litecoin (LTC)

68.43

Ripple (XRP)

0.41

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять