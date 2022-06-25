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Безпечно і за містом: скільки коштує оренда будинку на літо

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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25 червня, 16:19
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Розповідаємо, які ціни на оренду будинку за містом у різних куточках України
Якщо на Західній Україні вартість оренди зросла, то на Київщині навпаки — впала
Якщо на Західній Україні вартість оренди зросла, то на Київщині навпаки — впала / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Літній сезон цьогоріч для українців видасться не таким, як зазвичай. Війна внесла свої корективи в життя кожного з нас. Тож, вибираючи місце для відпочинку всередині країни, люди керуються рівнем його безпеки та вартості оренди житла. Мова йде саме про літні будиночки за містом.

Як свідчать аналітичні дані OLX Нерухомість, цьогоріч кількість пропозицій, приміром, у Київській області, бʼє всі рекорди. У травні-червні-2022 оголошень про здачу в оренду заміської нерухомості на 88% більше за аналогічний період 2021 року — близько 5,5 тисяч.

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Також чимало пропозицій:

  • у Дніпропетровській області — 989 шт;
  • Львівській — 846 пропозицій;
  • Закарпатській — 705 пропозицій;
  • Одеській — 495 пропозицій.

Скільки коштує оренда заміського будинку?

Якщо говорити про найбюджетніші варіанти оренди будинку, а це тільки його частина, то його вартість в різних областях України, за виключенням Закарпаття, не перевищує 4-5,5 тисяч гривень на місяць.

Однак, якщо порівнювати з минулим роком, то вартість оренди саме в західних областях України зросла, натомість на Київщині вона рекордно просіла — майже на 40%. Попри це таке житло в столичному регіоні все ще залишається найдорожчим в Україні.

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Якщо ж порівнювати життя в горах та на морі, то в одеській області зняти житло буде в 2-3 рази дешевше, ніж на Закарпатті.

Оцінити середню вартість нерухомості за містом у різних куточках України, ви можете за допомогою порівняльної таблиці:

Середня вартість оренди заміської нерухомості
Середня вартість оренди заміської нерухомості / Фото: olx.ua

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Що буде з вартістю квартир у Києві?

Як пояснював "Сьогодні" Юрій Піта, президент АФНУ (Асоціації фахівців з нерухомості), ціни в Києві дійсно впадуть, однак чекати цього ризиковано. Можливо, житло варто придбати вже зараз.

"Якщо вам нема де жити і треба купити житло, треба купувати зараз, не чекати. Є така думка, що через певний час ціни почнуть знижуватись, тож краще почекати, але з іншого боку – продавець не налаштований продавати дешево і не поспішає зі зниженням цін, тому можна не дочекатись моменту, коли буде дешево", – зазначив Піта.

Він також зазначив, що попит буде на житло економкласу.

Крім того, ми розповідали, чому декому варто пригальмувати з продажем нерухомості, та що робити з нерухомістю в Ірпені та Бучі.

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