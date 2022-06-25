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Безопасно и за городом: сколько стоит аренда дома на лето

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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25 июня, 16:19
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Рассказываем, какие цены на аренду дома за городом в разных уголках Украины
Если в Западной Украине стоимость аренды выросла, то в Киевской области наоборот — упала
Если в Западной Украине стоимость аренды выросла, то в Киевской области наоборот — упала / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Летний сезон в этом году для украинцев кажется не таким, как обычно. Война внесла свои коррективы в жизнь каждого из нас. Поэтому, выбирая место отдыха внутри страны, люди руководствуются уровнем его безопасности и стоимости аренды жилья. Речь идет именно о летних домиках за городом.

Как свидетельствуют аналитические данные OLX Недвижимость, в этом году количество предложений, например в Киевской области, бьет все рекорды. В мае-июне-2022 объявлений о сдаче в аренду загородной недвижимости на 88% больше аналогичного периода 2021 года — около 5,5 тысяч.

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Также немало предложений:

  • в Днепропетровской области – 989 шт;
  • Львовской – 846 предложений;
  • Закарпатской – 705 предложений;
  • Одесской — 495 предложений.

Сколько стоит аренда загородного дома?

Если говорить о самых бюджетных вариантах аренды дома, а это только его часть, то его стоимость в разных областях Украины, за исключением Закарпатья, не превышает 4-5,5 тысячи гривен в месяц.

Однако, если сравнивать с прошлым годом, то стоимость аренды именно в западных областях Украины выросла, на Киевщине же она рекордно просела — почти на 40%. Несмотря на это, такое жилье в столичном регионе все еще остается самым дорогим в Украине.

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Если сравнивать жизнь в горах и на море, то в Одесской области снять жилье будет в 2-3 раза дешевле, чем на Закарпатье.

Оценить среднюю стоимость недвижимости за городом в разных уголках Украины, вы можете с помощью сравнительной таблицы:

Средняя стоимость аренды загородной недвижимости
Средняя стоимость аренды загородной недвижимости / Фото: olx.ua

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Что будет со стоимостью квартир в Киеве?

Как объяснял "Сегодня" Юрий Пита, президент АФНУ (Ассоциации специалистов по недвижимости), цены в Киеве действительно упадут, однако ждать этого рискованно. Может быть, жилье стоит приобрести уже сейчас.

"Если вам негде жить и нужно купить жилье, нужно покупать сейчас, не ждать. Есть такое мнение, что через некоторое время цены начнут снижаться, так что лучше подождать, но с другой стороны – продавец не настроен продавать дешево и не спешит со снижением цен, поэтому можно не дождаться момента, когда будет дешево", – отметил Пита.

Он также отметил, что спрос будет на жилье экономкласса.

Кроме того, мы рассказывали, почему некоторым стоит притормозить с продажей недвижимости, и что делать с недвижимостью в Ирпене и Буче.

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