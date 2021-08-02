Турбулентність зросла – біткоїн різко впав після зростання

На ринку головної криптовалюти панують спекулятивні настрої, тому курс може вирости знову, вважають аналітики

Біткоїн знову переживає падіння / Фото: Dado Ruvic/Reuters, Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Курс біткоїна вийшов на новий виток волатильності. На вихідних вартість головної криптовалюти досягала максимуму з весни і піднімалася вище 42 тис. доларів за монету. А до понеділка курс обвалився більш ніж на 5%, біткоїн знову коштує менше 40 тис. доларів.

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Як свідчать дані CoinDesk, вранці 2 серпня біткоїн торгується по 39,8 тис. доларів. Добове падіння становить 5,1%, а ринкова капіталізація криптовалюти тримається значно вище 700 млрд доларів.

Курс біткоїна 2 серпня впав

Що відбувається з курсом

Аналітики вже зазначали, що несподіване зростання біткоїна минулого тижня було виключно спекулятивним явищем. Фундаментальних причин для зростання курсу криптовалюти немає, тому інвесторам потрібно бути максимально обережними, попереджали аналітики FxPro.

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Втім, головний стратег з криптовалют компанії TomiEx Анжей Ковальчук у коментарі "Сьогодні" не виключив нового стрибка біткоїна.

"З 2 по 8 серпня Bitcoin може продовжити подорожчання і досягти цінових рівнів 44,6-46,4 тис. доларів. Тенденція зростання попиту не зупиняється протягом останніх 8 днів, що послужить причиною для поступового збільшення активності дрібних і великих спекулянтів. Новинний фон про те, що "кити" збільшують позиції на покупку буде основним тригером для зростання цін. Але водночас, якщо будуть надходити повідомлення про виведення коштів з криптобірж, так званої фіксації прибутку, або повідомлення про труднощі у відновленні роботи китайських майнерів- ентузіазм покупців скоротиться", – вважає Ковальчук.

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Нагадаємо:

Після того, як компанія Amazon спростувала чутки про підтримку головної криптовалюти і створення власної цифрової монети, ціна біткоїна обвалилася, а потім безпричинно пішла вгору.

і створення власної цифрової монети, ціна біткоїна обвалилася, а потім безпричинно пішла вгору. На початку літа-дві тисячі двадцять одна біткоїн втратив близько половини ціни, знизившись з рекордних майже 65 тис. доларів, які фіксувалися в квітні.

Нещодавно біткоїну передрікали обвал ще на 80%, але, ймовірно, ситуація змінилася.

А про те, яка доля може очікувати "електронне золото" в Україні, дізнавайтеся з репортажу-розслідування "Сьогодні" "Слідами біткоїна":