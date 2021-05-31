Обережно, курсові гойдалки. Біткоїн та Ethereum вийшли на новий виток падіння

Інвесторам рекомендують не ризикувати з криптовалютами – волатильність на ринку знову підвищилася, а курс став майже непередбачуваним

Біткоїн та ефіріум знов падають / Фото: AFP, Pixabay

Біткоїн за вихідні наростила темпи падіння, що почалося в кінці минулого тижня. Головна криптовалюта торгується нижче 35 тис. доларів. Інші популярні криптовалюти також впали. Волатильність на ринку зберігається через введення жорстких заходів регулювання в Китаї, вважають експерти. Інвесторів закликають бути максимально обережними – курс з легкістю може піти як вгору, так і вниз.

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За даними CoinDesk, 31 травня о 8:40 за київським часом біткоїн торгувався по 34,6 тис. доларів за монету. Найнижча ціна активу за останню добу – 34,2 тис. доларів.

Курс біткоїна 31 травня

Другий за капіталізацією на крипторинку Ethereum ("ефір") впав до 2326 доларів. Ціни на більш дрібні криптовалюти лишаються неоднозначними – деякі, такі як XRP (Ripple) і Cardano, відновилися, в той час як Dogecoin, Stellar і Litecoin теж втрачають в ціні.

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Курс Ethereum 31 травня

Зростання волатильності є результатом жорстких заходів Китаю – Пекін заборонив фінансовим установам і компаніям, що займаються платежами, надавати послуги, пов'язані з криптовалютними транзакціями.

Такі "репресії" потрясли ринок криптовалют, інвестори побоюються, що інші країни можуть вжити аналогічні заходи, пише IndiaToday. Ці побоювання посилились після того, як голова Банку Японії Харухіко Курода розкритикував біткоїн, назвавши його спекулятивним.

"Більшість експертів радять інвесторам бути особливо обережними з інвестиціями в криптовалюти через високу волатильність" , – зазначають у виданні.

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При цьому складність майнінгу біткоїну знизилася майже на 16% на тлі падіння хешрейту криптовалюти. В The Block зміни пов'язують з відключенням китайських майнерів від мережі на тлі тиску уряду. Втім, це може активізувати майнерів з інших країн.

Багато аналітиків пророкують падіння біткоїну нижче 30 тис. доларів. А ось ранній інвестор Макс Кайзер впевнений в зростанні курсу аж на 500%. На його думку, головний ціновий орієнтир для біткоїну – 220 тис. доларів (наразі історичний рекорд не дотягує до 70 тис.).

Раніше ми повідомляли, що травневе падіння біткоїну почалося після того, як Ілон Маск заявив, що Tesla перестає приймати оплату в біткоїнах через побоювання стосовно екологічності видобутку криптовалют.

Також нагадаємо, Іран заборонив Майнінг біткоїну, але не назавжди.