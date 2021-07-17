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ТОП-5 країн за майнінгом біткоїна. Китай здає позиції

17 липня 2021 14:02

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Обсяг майнінгу Китаю зменшився майже на 30%, інші країни навпаки – збільшили свою частку

Частка Китаю у світовому майнінгу біткоїнув цьому році різко скоротилася, а Казахстан вирвався на третє місце.

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Про це пише CNBC з посиланням на дослідження Кембриджського університету.

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  1. Китай. Згідно з результатами дослідження, на Китай припадає трохи менше половини (46%) електроенергії, яка використовується для майнінгу. Для порівняння, у вересні 2019 цей показник становив 75,5%.
  2. США. За рік штати зросли з 4,1% до 16,8%.
  3. Казахстан – країна збільшила свою частку у цій індустрії майже у шість разів – з 1,4% до 8,2%.
  4. Росія.
  5. Іран.

Нагадаємо, влітку-2021 головна криптовалюта втратила близько половини ціни, знизившись з рекордних 60 тис. доларів до 32-34 тис. доларів. Нещодавно біткоїну передрекли обвал ще на 80% .

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А про те, яка доля може очікувати "електронне золото" в Україні, дізнавайтеся з репортажу-розслідування "Сьогодні" "Слідами біткоїну":

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