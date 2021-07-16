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Біткоїн зайшов на новий виток обвалу: чому впав курс і що далі

16 липня 2021 10:02

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Капіталізація головної криптовалюти теж звалилася та тримається нижче за 600 мільярдів доларів

Біткоїн знову переживає падіння

Біткоїн знову переживає падіння / Фото: Dado Ruvic/Reuters, Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Курс біткоїна вперше з 26 червня опускався нижче 31,5 тис. доларів. За останній тиждень цифрова монета подешевшала на 6%, зниження за місяць становило 21%. Новий виток падіння відбувається на тлі посилення держконтролю за крптовалютними транзакціями в США. У Китаї також заявили, що не відмовляться від тиску на крипторинок.

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Адміністрація президента США Джо Байдена зібралася відстежувати перекази коштів в цифрових активах, які використовуються для виплат хакерам. Такі норми хочуть використовувати для боротьби з кіберзлочинцями, які використовують віруси-вимагачі.

За даними CoinDesk, після досягнення локального мінімуму біткоїн трохи підріс, але пізніше знову перейшов до зниження. Вранці 16 липня криптовалюта торгується на рівні 31,7 тис. доларів. Капіталізація як і раніше не перевищує 600 млрд доларів.

Курс біткоїна 16 липня

Курс біткоїна 16 липня

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На тижні з 19 по 25 липня біткоїн все ще буде мало цікавим для масових інвестицій, спрогнозував для сайту "Сьогодні" головний стратег з криптовалют TomiEx Анжей Ковальчук. Але, за його словами, питання початку зростання вартості Bitcoin – це питання часу.

"Курс продажу на різних біржах буде коливатися в діапазоні 23-33 тис. Доларів. Прогноз по нижній вартості знижений, так як в літній час, коли ділова активність не росте, купівельний попит на криптовалюта в цілому в рази нижче. Основним тригером для зростання ціни стане повідомлення про те, де виявляться криптодобувачі з Китаю... Ризик інфляції в усьому світі теж буде приводом зростання вартості Bitcoin, як тільки почнеться хвиля покупок. Можна сказати, що вже зараз ця новина формує відкладений попит", – пояснив Ковальчук.

Як повідомлялося, влітку-2021 головна криптовалюта втратила близько половини ціни, знизившись з рекордних 60 тис. доларів до 32-34 тис. доларів. Нещодавно біткоїну передрекли обвал ще на 80%.

А про те, яка доля може очікувати "електронне золото" в Україні, дізнавайтеся з репортажу-розслідування "Сьогодні" "Слідами біткоїну":

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