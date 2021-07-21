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Ненажерливий біткоїн. Одна транзакція спалює більше енергії, ніж 130 тис. годин відео на YouTube

21 липня 2021 10:02

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

При цьому в країнах, де найсильніше розвинений майнінг, використовують в основному вуглецеву енергію. Це – ще один удар по екології

Біткоїн споживає багато "брудної" електрики

Біткоїн споживає багато "брудної" електрики / Фото: Pexels

Одна транзакція з криптовалютою споживає в середньому до 1752,79 КВт-год електричної енергії. Це еквівалентно перегляду 138 762 годин відео на YouTube або проведенню 1,8 млн транзакцій через традиційну платіжну систему. Саме через величезну вуглецевий слід деякі країни приймають рішення про заборону майнінгу криптовалют.

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Про це свідчать результати Індексу енергоспоживання Bitcoin Digiconomist, пише Business Insider India. Вуглецевий слід – це кількість парникових газів, що генеруються в результаті певних дій, наприклад, майнінгу криптовалюти.

Споживання енергії біткоїном

Споживання енергії біткоїном

Протягом року обсяг енергії, що використовується при видобутку Bitcoin, дорівнює кількості споживання енергії Швецією.

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Але на відміну від Швеції, де майже половина виробленої енергії відбувається з відновлюваних джерел, установки з майнінг криптовалюта зосереджені в країнах, де основним джерелом виробництва електроенергії є спалювання викопного палива, зокрема вугілля.

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Згідно зі звітом, якби біткоїн був країною, на нього припадало б 3,2% від загального споживання енергії в США.

Нагадаємо, нещодавно Китай обмежив Майнінг криптовалюта, а також заборонив фінансовим установам і платіжним компаніям надавати послуги, пов'язані з криптовалютними транзакціями.

Такі "репресії" потрясли ринок криптовалюта, інвестори почали боятися, що інші країни можуть прийняти аналогічні заходи. І, дійсно, наслідки не змусили себе довго чекати – наприклад, Казахстан підвищив тариф на електрику для майнерів.

Про те, яка доля може очікувати "електронне золото" в Україні, дізнавайтеся з репортажу-розслідування "Сьогодні" "Слідами біткоїна":

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