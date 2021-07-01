Додатковий тариф на електрику: Казахстан слідом за Китаєм ускладнив життя майнерам криптовалют

Компанії, що займаються видобутком криптовалют в Казахстані, платитимуть додаткові гроші за витрачену електроенергію

За майнінг в Казахстані доведеться платити більше / Фото: OLGA MALTSEVA/AFP via Getty Images, rv.gov.ua

Майнери криптовалюта в Казахстані будуть платити більше за інших споживачів за електроенергію, яку використовують для карбування цифрових монет. Президент країни Касим-Жомарт Токаєв підписав закон, який встановлює додаткову плату за електроенергію, що використовується в енергоємних галузях. Таке рішення було прийнято трохи пізніше того, як Китай і зовсім заборонив майнінг на тлі дефіциту електрики.

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Новий закон в Казахстані вводить плату в розмірі 1 казахстанського тенге (близько 0,0023 долара США) за кіловат-годину, що використовують майнери криптовалюти. Такий тариф на електроенергію буде введений з 1 січня 2022 року, повідомляє Forklog.

Новые правила отпугнут китайцев

Члени Казахстанської національної асоціації індустрії блокчейну та центрів обробки даних заявили, що нові тарифи на електроенергію "матимуть дуже негативний вплив на інвестиційну привабливість галузі".

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Криптоіндустрія, зокрема, побоюється, що новий тариф на електроенергію відлякає китайських майнерыв. Після введення заборон у рідній країні, вони шукали інші юрисдикції для створення криптовалютних ферм, повідомляє Вitcoin.com.

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Наприклад, в травні компанія Bit Mining з Шеньчженя оголосила про плани побудувати в Казахстані центру обробки даних для Майнінг потужністю 100 МВт в партнерстві з двома місцевими фірмами. Коли китайська влада ввела обмеження, компанія почала поставляти в Казахстан пристрої для майнінгу.

Нагадаємо, крім обмеження майнінгу, Китай також заборонив фінансовим установам і платіжним компаніям, надавати послуги, пов'язані з криптовалютними транзакціями. Такі "репресії" потрясли ринок криптовалют, інвестори почали боятися, що інші країни можуть прийняти аналогічні заходи.

Тим часом, курс біткоїна переживає не найкращий період. Криптовалюта після спроб піднятися вище 36 тис. доларів, продовжує знижуватися і торгується в районі в 34,2 тис. доларів, за даними CoinDesk.

Курс біткоіни 1 липня

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Як повідомлялося, нещодавно Україна увірвалася в ТОП-10 країн – лідерів по прибутку від біткоіни . Міністерство цифровий трансформації побачило в цьому привід прискорити легалізацію криптовалюта в нашій країні. Зараз законопроєкт про віртуальних активах, який вносить відповідні зміни до Податкового кодексу, прийнятий тільки в першому читанні.

Про те, яка доля може очікувати "електронне золото" в Україні, дізнавайтеся з репортажу-розслідування "Сегодня" "Слідами біткоіни":