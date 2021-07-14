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Майнінг біткоїна потрапив під новий удар

14 липня 2021 10:03

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Чергові обмеження вже позначилися на курсі головною криптовалюта. Вона подешевшала до мінімуму за місяць

Ще одна провінція Китаю зупиняє майнінг криптовалют

Ще одна провінція Китаю зупиняє майнінг криптовалют / Фото: REUTERS/Dado Ruvic, REUTERS/Florence Lo

Китайська провінція Аньхой закриє всі проєкти з видобутку криптовалют. При цьому в країні вже закрито майже 90% проєктів з майнінгу криптовалют, що б'є по вартості біткоїна.

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"Аньхой в Східному Китаї закриє всі місцеві проєкти з видобутку криптовалют на тлі посилення вимог до подачі електроенергії. До теперішнього часу майже 90% потужностей майнінгу Bitcoin в Китаї зупинено", – повідомило китайське державне видання Global Times.

Нові правила також контролюватимуть інші енергоємні проекти. А за словами китайського блогера з криптовалют Коліна Ву, Державна мережева корпорація Китаю недавно наказала всім провінціям країни припинити майнінг криптовалюта.

Курс біткоїна

Курс біткоїна вже відреагував на нові заборони в Китаї. Вартість криптовалюти впала до 31,9 тис. доларів, хоча останнім часом коливалася в діапазоні 33-34 тис. доларів. Біткоїн не коштував так дешево з середини червня.

Курс біткоїна 14 липня
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Курс біткоїна 14 липня

Ринкова капіталізація криптовалюти впала нижче 600 млрд доларів.

Вал заборон

На початку червня всі майнінг-ферми в південно-західній провінції Китаю Юньнань були закриті напередодні 100-річчя Комуністичної партії Китаю. До цього Синьцзян, Сичуань і Внутрішня Монголія – три найбільших видобувних центри в Китаї, що справили величезний вплив на галузь в цілому – також змушували майнерів відключати обладнання.

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Крім обмеження майнінгу, Китай також заборонив фінансовим установам і платіжним компаніям надавати послуги, пов'язані з криптовалютними транзакціями.

Такі "репресії" потрясли ринок криптовалют, інвестори почали боятися, що інші країни можуть прийняти аналогічні заходи. І, дійсно, наслідки не змусили себе довго чекати – наприклад, Казахстан підвищив тариф на електрику для майнерів.

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Результат китайських майнерів також призвів до того, що глобальний хешрейт біткоїна ненадовго впав до найнижчого рівня з липня 2019 року.

Як повідомлялося, нещодавно Україна увірвалася в ТОП-10 країн – лідерів по прибутку від біткоїни. Міністерство цифровий трансформації побачило в цьому привід прискорити легалізацію криптовалюта в нашій країні. Зараз законопроєкт про віртуальних активах, який вносить відповідні зміни до Податкового кодексу, прийнятий тільки в першому читанні.

Про те, яка доля може очікувати "електронне золото" в Україні, дізнавайтеся з репортажу-розслідування "Сьогодні" "Слідами біткоїна":

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