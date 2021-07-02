Китайці після заборони майнінгу криптовалют обвалили ціни на відеокарти

Майнер позбавляються відеокарт, що стали непотрібними / Фото: Getty Images, Pixabay, REUTERS/Florence Lo

Після того як Китай і заборонив майнінг криптовалют, в тому числі біткоїна, колишні видобувачі криптовалюти почали розпродавати потужні відеокарти. У зв'язку з цим ціни на топові моделі на вторинному ринку різко впали.

Реклама

Одними з найпопулярніших відеокарт на "розпродажах" стали флагманські NVIDIA RTX 3090 і Radeon RX 6900 XT, пише MyDrivers. Ще кілька місяців тому RTX 3090 в Китаї купували приблизно за 3,1 тис. доларів (майже 85 тис. гривень), то тепер за цю ж відеокарту просять 2,3 тис. доларів (63 тис. гривень), а часом і 1,85 тис. доларів (близько 50 тис. гривень). Схожа картина і з топовим рішенням від AMD – Radeon RX 6900 XT.

Як відомо, за останні роки в світі істотно подорожчали відеокарти – саме через майнінг криптовалюти. На таку тенденцію вже скаржилися вчені. Через дорожнечу пристроїв навіть багаті американські дослідницькі центри не могли собі дозволити збільшувати обчислювальні потужності.

Нагадаємо, крім обмеження майнінгу, Китай також заборонив фінансовим установам і платіжним компаніям надавати послуги, пов'язані з криптовалютними транзакціями.

Такі "репресії" приголомшили ринок криптовалют, інвестори почали боятися, що інші країни можуть вжити аналогічних заходів. І, дійсно, наслідки не змусили на себе довго чекати – наприклад, Казахстан підвищив тариф на електрику для майнерів.

Реклама

Наразі біткоїн і Ethereum коштують на 50% дешевше рівня весняних піків. Біткоїн встановив історичний максимум в 64,8 тис. доларів 14 квітня 2021 року. Але тепер торгується в районі 32-34 тис. доларів.

Курс біткоіни 2 липня

Як повідомлялося, нещодавно Україна увірвалася в ТОП-10 країн – лідерів за прибутком від біткоїна. Міністерство цифрової трансформації побачило в цьому привід прискорити легалізацію криптовалюти в нашій країні. Нині законопроєкт про віртуальні активи, який вносить відповідні зміни до Податкового кодексу, прийнятий тільки в першому читанні.

Про те, яка доля може очікувати "електронне золото" в Україні, дізнавайтеся з репортажу-розслідування "Сьогодні" "Слідами біткоїна":