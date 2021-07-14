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Майнинг биткоина попал под новый удар

14 июля 2021 10:03

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Очередные ограничения уже сказались на курсе главной криптовалюты. Она подешевела до минимума за месяц

Еще одна провинция Китая останавливает майнинг криптовалют

Еще одна провинция Китая останавливает майнинг криптовалют / Фото: REUTERS/Dado Ruvic, REUTERS/Florence Lo

Китайская провинция Аньхой закроет все проекты по добыче криптовалюты. При этом в стране уже закрыто почти 90% проектов по майнингу криптовалют, что бьет по стоимости биткоина.

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"Аньхой в Восточном Китае закроет все местные проекты по добыче криптовалюты на фоне ужесточения требований к подаче электроэнергии. К настоящему времени почти 90% мощностей майнинга Bitcoin в Китае остановлено", – сообщило китайское государственное издание Global Times.

Новые правила также будут контролировать другие энергоемкие проекты. А по словам китайского блогера по криптовалюте Колина Ву, Государственная сетевая корпорация Китая недавно приказала всем провинциям страны прекратить майнинг криптовалют.

Курс биткоина

Курс биткоина уже отреагировал на новые запреты в Китае. Стоимость криптовалюты упала до 31,9 тыс. долларов, хотя последнее время колебалась в диапазоне 33-34 тыс. долларов. Биткоин не стоил так дешево с середины июня.

Курс биткоина 14 июля
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Курс биткоина 14 июля

Рыночная капитализация криптовалюты упала ниже 600 млрд долларов.

Вал запретов

В начале июня все майнинг-фермы в самой юго-западной провинции Китая Юньнань были закрыты в преддверии 100-летия Коммунистической партии Китая. До этого Синьцзян, Сычуань и Внутренняя Монголия – три крупнейших добывающих центра в Китае, которые оказали огромное влияние на отрасль в целом – также вынуждали майнеров отключать оборудование.

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Кроме ограничения майнинга, Китай также запретил финансовым учреждениям и платежным компаниям предоставлять услуги, связанные с криптовалютными транзакциями.

Такие "репрессии" потрясли рынок криптовалют, инвесторы начали бояться, что другие страны могут принять аналогичные меры. И, действительно, последствия не заставили себя долго ждать – например, Казахстан повысил тариф на электричество для майнеров.

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Исход китайских майнеров также привел к тому, что глобальный хешрейт биткоина ненадолго упал до самого низкого уровня с июля 2019 года.

Как сообщалось, недавно Украина ворвалась в ТОП-10 стран – лидеров по прибыли от биткоина. Министерство цифровой трансформации увидело в этом повод ускорить легализацию криптовалют в нашей стране. Сейчас законопроект о виртуальных активах, который вносит соответствующие изменения в Налоговый кодекс, принят только в первом чтении.

О том, какая судьба может ожидать "электронное золото" в Украине, узнавайте из репортажа-расследования "Сегодня" "По следам биткоина":

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