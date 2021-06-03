Сімріс у Швеції повністю перейшов на зелену електроенергію

Жителі населеного пункту не тільки виробляють електрику, а й беруть участь у розподілі ресурсу

Сімріс, Швеція / Фото: comselsystem.com

Село Сімріс на півдні Швеції повністю перейшло на споживання енергії з відновлюваних джерел. Йдеться про сонячну та вітряну енергетику. Проектом займається енергетична компанія E.ON в межах європейської програми Interflex, що спрямована на розвиток високотехнологічних локальних енергетичних систем.

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Про це повідомляє Eco town.

Електроенергію для 140 домогосподарств виробляють сонячні та вітроелектростанції потужністю 440 кВт і 500 кВт відповідно. Стабільність енергопостачання забезпечує накопичувач енергії потужністю 800 кВт.

Проект покликаний забезпечити стабільне енергопостачання. У той же час жителі зі звичайних споживачів перетворюються в "гнучких просьюмерыв" і "розумних споживачів", що не тільки виробляють і зберігають електроенергію, але і беруть участь в регулюванні навантаження за допомогою своїх керованих пристроїв, наприклад, теплових насосів.

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Ця система дозволяє згладжувати піки споживання, роблячи генерацію більш раціональною та економічною. Крім того, жителі Сімріса можуть в режимі реального часу стежити за виробленням, споживанням і станом батарей на сайті енергокомпанії.

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"З правильною технікою й інтелектуальними рішеннями ми вже сьогодні можемо показати, що децентралізоване, поновлюване і одночасно комфортне енергетичне майбутнє можливе", – вважає глава E.ON Леонард Бірнбаум.

Крім того, в разі виникнення неполадок в "острівній" енергосистемі, Сімріс може в будь-який час і без затримок підключитися до регіональної мережі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 10-мільйонний мегаполіс в ПАР переходить на зелену енергетику. Мегаполіс Йоганнесбург шукає нових постачальників електроенергії після того, як в 2020-му уряд заявив, що муніципалітети можуть купувати електроенергію не у Eskom (південноафриканська комунальна компанія з виробництва електроенергії), а у інших компаній.

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