На ринку біткоїна почався масовий розпродаж – що твориться з курсом

Ситуація змінилася, новини про легалізацію криптовалюти в Сальвадорі вже не допомагають біткоїну зростати у ціні

У Нідерландах закликали заборонити біткоїн. / Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Слідом за зниженням котирувань на традиційних фінансових ринках криптовалюти теж почали падати в ціні. Біткоїн вже опустився нижче 38 тис. доларів за монету, хоча ще недавно його курс перевищував 40 тис. доларів. Справа в тому, що інвестори масово вирішили зафіксувати прибуток після нещодавнього зростання криптовалюти.

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Станом на 11:47 за київським часом 18 червня біткоїн торгувався по 37,9 тис. доларів за монету. Добове падіння перевищило 3,5%. Капіталізація криптовалюти становила 710 млрд доларів.

Курс біткоїна 18 червня

Криптовалюти перейшли в режим підвищеної обережності, повідомили аналітики FxPro. На їхню думку, фактори підтримки крипторинки вже відіграні. Тепер на ринку накопичилося багато інвесторів, які фіксують прибуток при перших ознаках зростання.

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"Готовність Сальвадора поставити біткоїн в один ряд з доларом призвела лише до короткострокового і нестійкого зростання. Імовірність практичної реалізації використання біткоїна в Сальвадорі ставиться під сумнів,бо для 70% громадян країни недоступні навіть банківські рахунки, а можливість офіційно обміняти біткоїни на долари може призвести до того, що хвиля власників активу з Китаю і Росії просто поглине доларову ліквідність країни", – пояснили експерти.

Нагадаємо, раніше біткоїн потрапив під критику Світового банку, що також справило негативний вплив на курс.

Тим часом Україна увірвалася до ТОП-10 країн – лідерів за прибутком від біткоїна. Міністерство цифрової трансформації побачило в цьому привід прискорити легалізацію криптовалют в нашій країні. Наразі законопроєкт про віртуальні активи, що вносить відповідні зміни до Податкового кодексу, прийнятий тільки в першому читанні.

Втім, дозволити собі купівлю біткоїна в Україні можуть лише одиниці. Про те, який в країні прожитковий мінімум, як він зросте і що це змінить, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":