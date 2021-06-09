Перша країна в світі легалізувала біткоїни як валюту

Парламент Сальвадора визнав криптовалюту легальним платіжним засобом – які наслідки це матиме для країни

Сальвадор першим в світі зробив біткоіни офіційною валютою країни. Фото: колаж "Сьогодні"

Латиноамериканська держава Сальвадор стала першою в світі, де біткоїн був визнаний легальним платіжним засобом на державному рівні.

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Про це повідомили в прес-службі Законодавчої асамблеї країни.

Незважаючи на те, то це може вплинути на відносини з Міжнародним валютним фондом, пізно увечері 8 червня 62 з 84 депутатів парламенту Сальвадора проголосували за законопроєкт про легалізацію біткоїни.

Дана ініціатива була внесена в парламент президентом Наїбом Букеле. У своєму Twitter глава держави вже назвав це історичною подією.

Новий закон передбачає використання біткоїну в якості платіжного засобу разом з доларом США, а курс біткоїну до долара диктуватиметься ринком. Тепер всі ціни в країні можуть зазначатися в біткоїнах, а також цією криптовалютою можна оплачувати податки.

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Закон вступить в силу через 90 днів після публікації в офіційному віснику країни.

Допускається, що це рішення допоможе сальвадорцям за кордоном відправляти гроші на батьківщину. Це є важливим чинником економіки країни.

Нагадаємо, нещодавно засновник Tesla Ілон Маск обрушив курс біткоїну жартом про те, що його компанія "розлучиться" з цієї криптовалютою. Після цього вартість одного токена впала на понад 2 тис. доларів.

А після цього екс-президент США Дональд Трамп назвав біткоїн аферою, після чого курс криптовалюта просів на 10%.

Про що ще говорили в Україні та світі 9 червня, дивіться у відеосюжеті: