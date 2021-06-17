Біткоїн потрапив під критику Світового банку, курс просів

Світовий банк не схотів допомагати Сальвадору з біткоіни / Фото: Dado Ruvic/Reuters, REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Світовий банк (СБ) не допомагатиме офіційному впровадженню біткоїна в Сальвадорі, хоча уряд цієї країни зверталося в організацію за підтримкою. В якості причини відмови СБ назвав проблеми криптовалюти з прозорістю й екологією.

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"Хоча уряд дійсно зверталася до нас за допомогою з біткоїном, це не те, що Світовий банк може підтримати, враховуючи недоліки [біткоїну] в плані довкілля та прозорості", – повідомив Світовий банк агентству Reuters.

Раніше міністр фінансів Сальвадора Алехандро Селайя заявляв, що країна звернулася до СБ за технічною допомогою після прийняття рішення використовувати криптовалюту як платіжний засіб нарівні з доларами США.

Після критики з боку Світового банку, курс біткоїна просів нижче 40 тис. доларів. Вранці 17 червня головна криптовалюта торгується на рівні 39,3 тис. доларів за монету. Добове падіння становить більше 2%.

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Підхід Сальвадора викликало здивування не тільки у Світового банку. Наприклад, на думку аналітиків JPMorgan, рішення влади щодо біткоїна може поставити під загрозу відносини з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Правда, влада Сальвадора це заперечуює і запевняє, що ніякої невизначеності з програмою МВФ у них немає.

"Як і у випадку з доларизацією на початку 2000-х, не схоже, щоб цей крок був продиктований побоюваннями з стосовно стабільності. Він більше орієнтований на зростання. Однак складно побачити будь-які відчутні переваги для економіки від прийняття біткоїна в якості другої форми законного платіжного засобу", – додали в JPMorgan.

Нагадаємо, Сальвадор став першою державою в світі, яка легалізувала біткоїн у якості валюти. Це призвело до росту курсу BTC на 20% за тиждень.

Тим часом, Україна увірвалася в топ-10 країн-лідерів по прибутку від біткоїна. Міністерство цифрової трансформації побачило в цьому привід прискорити легалізацію криптовалюти в нашій країні. Наразі законопроєкт про віртуальні активи, який вносить відповідні зміни до Податкового кодексу, прийнятий тільки в першому читанні.

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Втім, дозволити собі покупку біткоїна в Україні можуть одиниці. Про те, який в країні прожитковий мінімум, як він виросте і що це змінить, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":