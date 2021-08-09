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Курс біткоїна злетів до рекорду з травня

9 серпня 2021 9:20

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Головна криптовалюта різко подорожчала, але не втрималася на локальному піку – на ринку почалася невелика корекція

Біткоїн знову переживає падіння

Біткоїн знову переживає падіння / Фото: Dado Ruvic/Reuters, Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Курс біткоїна, який днями досяг двомісячного максимуму, не зупинив зростання. 8 серпня головна криптовалюта піднімалася до 45 тис. доларів. Це рекорд з 18 травня, тобто майже за три місяці.

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За даними Прайм, на найбільшій за обсягом торгів біржі Binance біткоїн досягав позначки в 45,31 тис. доларів. Втім, за даними CoinDesk (вираховує середню ціну за кількома біржами), біткоїн зростав до 45,21 тис. доларів.

Вранці 9 серпня курс головною криптовалюта трохи відкотився. Біткоїн торгувався по 43,47 тис. доларів при капіталізації вище 800 млрд доларів.

Біткоїн досяг рекорду майже за три місяці

Біткоїн досяг рекорду майже за три місяці

Чому подорожчав біткоїн

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Інвестори в біткоїн чекають публікації звіту по ринку праці США, який вийде 11 серпня. На думку аналітиків, в ньому буде інформація про зростання інфляції в липні ще на 0,5%. Вважається, що попит на біткоїн зростає, коли підвищується інфляція.

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При цьому технічний директор Bitfinex Паоло Ардоіно упевнений: недавня турбулентність на ринку криптовалют ще не вщухла. Обвалити курс криптовалюти можуть новини про регулювання крипторинку в США. Законопроект, що пропонує ввести звітність про транзакції з криптовалютами та їхнє оподаткування, вже проходить через Конгрес.

Нагадаємо:

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