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Курс биткоина взлетел до рекорда с мая

9 августа 2021 9:20

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Главная криптовалюта резко подорожала, но не удержалась на локальном пике – на рынке началась небольшая коррекция

Біткоїн виріс у ціні

Біткоїн виріс у ціні / Фото: Dado Ruvic/Reuters, Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Курс биткоина, который на днях достиг двухмесячного максимума, не остановил рост. В ночь с 8 на 9 августа главная криптовалюта поднималась до 45 тыс. долларов. Это рекорд с 18 мая, то есть почти за три месяца.

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По данным Прайм, на крупнейшей по объему торгов бирже Binance биткоин достигал отметки в 45,31 тыс. долларов. Впрочем, по данным CoinDesk (высчитывает среднюю цену по нескольким биржам), биткоин поднимался до 45,21 тыс. долларов.

Утром 9 августа курс главной криптовалюты немного откатился. Биткоин торговался по 43,47 тыс. долларов при капитализации выше 800 млрд долларов.

Биткоин достиг рекорда почти за три месяца

Биткоин достиг рекорда почти за три месяца

Почему подорожал биткоин

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Инвесторы в биткоин ждут публикации отчета по рынку труда США, который выйдет 11 августа. По мнению аналитиков, в нем будет информация о росте инфляции в июле еще на 0,5%. Считается, что спрос на биткоин растет, когда повышается инфляция.

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При этом технический директор Bitfinex Паоло Ардоино уверен: недавняя турбулентность на рынке криптовалют еще не утихла. Обвалить курс криптовалюты могут новости о регулировании крипторынка в США. Законопроект, который предлагает ввести отчетность о транзакциях с криптовалютами и их налогообложение, уже проходит через Конгресс.

Напомним:

О чем еще говорят в Украине и мире 9 августа, узнавайте из выпуска новостей "Сегодня":

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