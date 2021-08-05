Курс біткоїну досяг двомісячного максимуму: що сталося

Як кажуть експерти, зростання курсу біткоїну пов'язане, насамперед, із заявами великих компаній, які скуповують криптовалюту

Біткоїн виріс в ціні. Колаж: "Сьогодні" / Фото: Cesc Maymo/Getty Images

Курс найпопулярнішої криптовалюти – біткоїну, продовжує зростати. У четвер, 5 серпня, біткоїн торгується на рівні 38 827 доларів.

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Як пише Мінфін, до початку серпня курс біткоїну досяг двомісячного максимуму.

СЕО криптовалютної біржі EXMO Сергій Жданов вважає, що зростання курсу біткоїну пов'язание із заявами американського підприємця і мільярдера Ілона Маска.

Так, ось недавно він розповів, що заснована ним компанія SpaceX і сам він володіють біткоїнами.

Розробник програмного забезпечення для гаджетів MicroStrategy і найбільший інституціональний інвестор криптовалюти також продовжує вірити в біткоїн.

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Як вважають аналітики, віра в біткоїн інвесторів великого калібру підштовхує до покупки інвесторів і меншого.

Як повідомлялося, влітку-2021 головна криптовалюта (біткоїн) вже втратила близько половини ціни, знизившись з рекордних майже 65 тис. доларів, які фіксувалися в квітні. Нещодавно біткоїну передрекли обвал ще на 80%.

Напередодні ціна біткоіни знижувалася до позначки 37,3 тис. доларів після того, як компанія Amazon спростувала чутки про підтримку головної криптовалюти і створення власної цифрової монети.

А про те, яка доля може очікувати "електронне золото" в Україні, дізнавайтеся з репортажу-розслідування "Сьогодні" "Слідами біткоїну":