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Курс біткоїна перевалив за 47 тисяч доларів – тепер є два сценарії

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська Редактор розділу Гроші
20 серпня, 13:52
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Вартість головної криптовалюти знижувалася кілька днів, й інвестори вирішили цим скористатися
Біткоїн знову рветься вгору
Біткоїн знову рветься вгору / Фото: Cesc Maymo/Getty Images

Курс біткоїна, найбільш популярної криптовалюти, знову виріс 20 серпня. За останню добу біткоїн подорожчав на 5,44% і перевищив 47 тис. доларів. У перспективі курс біткоїна може змінюватися відповідно до двома сценаріями – вартість криптовалюта або перевищить 50 тис. доларів, або не зможе надовго закріпитися на позначці вище 48 тис. доларів.

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За даними CoinDesk, о 13:30 за київським часом біткоїн торгувався по 47,2 тис. доларів за "монету". Ринкова капіталізація криптовалюти оцінювалася в 887 млрд доларів.

Як змінився курс біткоїна
Як змінився курс біткоїна / Фото: CoinDesk

"Біткоїн сповзав вниз протягом останніх декількох днів, чим скористалися інвестори, які очікували дисконту .. Зараз є кілька варіантів. Один з них полягає в тому, що біткоїн може стикатися з маніпуляціями через невисокі загальних торгових обсягів. У цьому випадку новий епізод зростання довго не триватиме і закінчиться на рівнях опору вище 48-50 тис. доларів. Другий сценарій значно більш сприятливий... В даному випадку подолання 50 тис. доларів відкриває пряму дорогу до нової бичачої фази", – пояснили аналітики FxPro.

Ціна інших криптовалюта

  • Ethereum – 3 214 доларів (+7,7%);
  • XRP – 1,25 долара (+11,96%);
  • Cardano – 2,51 долара (+19,99%).

Нагадаємо, стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун вважає, що у біткоїна є потенціал досягти 100 тис. доларів. Він вважає, що Bitcoin стане цифровим "золотом".

  • На початку літа-2021 біткоїн втратив близько половини ціни, знизившись з рекордних майже 65 тис. Доларів, які фіксувалися в квітні.
  • Після того, як компанія Amazon спростувала чутки про підтримку головної криптовалюти і створення власної цифрової монети, ціна біткоїн обвалилася, а потім безпричинно пішла вгору.

Про що ще говорять в Україні та світі 20 серпня, дізнавайтеся з випуску новин "Сьогодні":

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