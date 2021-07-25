Біткоїн різко злетів у ціні: що відбувається на ринку криптовалют

Біткоіни і ефіріум виросли в ціні / Фото: AFP, Pixabay
У неділю, 25 липня, курс найпопулярнішої криптовалюти – біткоїну - перевищив 34 тис. доларів. Так, після того, як піднялася вартість на 7%, актив оновив ціновий максимум від 12 липня. Зростання за чотири дні перевищило 17%.
За останню добу змінилася ціна й інших криптовалют:
- Ethereum – 2157,49 доларів (+1,21%);
- Litecoin – 125,34 доларів (-0,74%);
- NEO – 30,64 доларів (+2,09%).
Нещодавно бїткоіни раптово перейшов до зростання. Сплеск оптимізму знову викликав Ілон Маск. Він заявив, що Tesla, найімовірніше, знову почне продавати свої електромобілі за біткоїни.
Як повідомлялося, влітку-2021 головна криптовалюта (біткоїн) вже втратила близько половини ціни, знизившись із рекордних майже 65 тис. доларів, які фіксувалися в квітні. Нещодавно біткоїни передрекли обвал ще на 80%.
А про те, яка доля може очікувати "електронне золото" в Україні, дізнавайтеся з репортажу-розслідування "Сьогодні" "Слідами біткоїну":